Dronning Sonja er i dag med på den offisielle åpningen av Helgelandstrappa, opp det 818 meter høye Øyfjellet i Vefsn. Hun får også sitt eget trinn i trappa.

Det er firmaet Stibyggjaren, sammen med sherpaer fra Nepal, som har bygd trappa.

Geirr Vetti som driver firmaet legger ikke skjul på at Helgelandstrappa blir noe helt spesielt.

– Den rangeres helt klart på topp fem-lista over de fineste trappene i Norge. Steinkvaliteten er tipp topp. I tillegg er trinnene to meter brede, som gjør at man gå tre personer i bredden, sier Vetti.

De øvrige fire topp fem-trappene hans er Ulriken i Bergen, Kjerag og Preikestolen i Rogaland og Gaustatoppen.

300 fjelltrapper

Her er gjengen som har vært med å bygge den spektakulære Helgelandstrappa. Foto: Helgelandstrappa

Stibyggjaren har 30–40 oppdrag i året, og bygger akkurat nå sherpa-trapp opp det majestetiske fjellet Reinebringen i Lofoten og Rødøyløva i Rødøy. De har vært med på å bygge mer enn 300 fjelltrapper de siste årene.

– Helgelandstrappa er noe av det beste vi har gjort. De brede trinnene gjør den monumental og det bratte fjellet vil gjøre den ekstra spektakulær.

Spesielt er det partiet fra Trongskaret og opp som har vært en utfordring for sherpaene.

– Dette er ingeniørkunst. Den snor seg inn i landskapet og snur seg rundt seg selv noen steder, og klarer å ta de veldig bratte skråningene som er der. Det er et kunststykke.

Vetti er ikke i tvil om at trappa vil bli det mest brukte treningstilbudet i Mosjøen.

– Det vil slå knockout på alt annet.

Stor dugnadsinnsats

Men det er mer i Mosjøen som er spesielt, ifølge Vetti.

Ingen andre steder i Norge har det vært en sterkere dugnadsinnsats for å få gjennomført en sherpa-trapp.

– At de har klart å samle inn så mye penger, og at hele befolkningen står bak, er helt unikt, sier han.

Trappa åpnes av Dronning Sonja. Foto: Helgelandstrappa

Det tar sin tid å bygge ei fjelltrapp, og det er fjerde året de 43 sherpaene er i Mosjøen. Vetti har også ansatt en geolog og en sivilingeniør som bistår i det kompliserte arbeidet.

Forhindrer slitasje

I Den Norske Turistforeningen (DNT) er de svært fornøyde for at det bygges stadig flere fjelltrapper.

Den snor seg vakkert rundt i landskapet. Foto: Helgelandstrappa

– Naturen er mye i bruk for tida og det er veldig fint. Men mange steder er det helt nødvendig å tilrettelegge fordi det er stor slitasje på stiene. De blir bredere, gjørmete og vanskelig å gå på, sier fagsjef for friluftsliv, Anne-Mari Planke.

Hun mener trapper og andre måter å tilrettelegge naturen på gjør at vi både tar vare på naturen og får flere folk ut på tur.

– Ved hjelp av skilting, informasjon og gode stier og trapper tør flere å gå på tur. Folk går der de får beskjed om, stort sett. Og dermed blir naturen tatt bedre vare på, noe som er fint for naturen og fint for oss som er på tur.

Anne-Mari Planke i DNT mener det også er viktig å få med at det ikke bare er sherpa-folket som bygger trapper og stier her til lands for tiden.

– Flere har de siste årene funnet tilbake til den gamle steinleggertradisjonen vi har i Norge.