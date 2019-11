Siste: Avinor opplyser nå at luftrommet over flyplassen er gjenåpnet etter å ha vært stengt i omtrent 40 minutter. 6-7 flyvninger er berørt av hendelsen.

– Vi må ha kontroll på eventuelle fremmedlegemer i luftrommet på grunn av flysikkerheten, sier lufthavnsjef Truls Troelf Sandreid til NRK.

Det er ukjent når luftrommet åpnes igjen.

– Vi holder stengt inntil vi finner at det er trygt å åpne igjen, sier Sandreid.

Det var like før klokken 15 avgjørelsen ble tatt om å stenge trafikken.

– Vi fikk melding 14:54 om at tårnet hadde sett ei drone like over terminalbygget på flyplassen, bekrefter operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen og er på flyplassen.

– All den tid grensen for ferdsel med droner er 5 kilometer i luftlinje og all flytrafikken stanses, er dette ganske alvorlig, sier han.

Dronen ble sist observert flyvende nordover bort fra flyplassen. Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har sett dronepiloter eller droner i området.

Tips politiet på 02800.