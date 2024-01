Drapstiltalt hevder han handlet i selvforsvar i Stjørdal

Mandag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept Leif-Arne Nicolaisen (58) fra i Stjørdal i mai. Den tiltalte mener han handlet i selvforsvar.

Nicolaisen fra Tverlandet i Nordland ble funnet død i Stjørdal 22. mai i fjor. Etterforskningen viser at han ble drept kvelden før. Sammen med en tredje person skal tiltalte og Nicolaisen ha dratt hjem til tiltalte etter et besøk på en sportsbar.

Etter at førstnevnte forlot stedet, mener politiet at knivdrapet skal ha skjedd, skriver Avisa Nordland. Den tiltalte mannen i 50-årene nekter straffskyld.

– Siktede erkjenner å ha utført voldshandlingen som har medført dødsfallet, men hevder at det har skjedd i selvforsvar. Siktede har for øvrig ingen minne om hendelsen eller om noen krangel i forkant, sa politiadvokat Anette Strøm Røsholdt ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen i august.

Hun bekrefter at at den siktede under pågripelsen hadde sårskader i ansiktet.

Rettssaken starter i Trøndelag tingrett mandag. Det er satt av fem dager til behandlingen.

