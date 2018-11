Drapssiktet tidligere voldsdømt

Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept Stig Anders Johansen på Sortland, er tidligere dømt for vold, bekrefter politiet overfor NRK. Volden den siktede ble dømt for, fant sted i 2009. Mannen sitter nå i varetekt i Bodø, og tar drapssiktelsen svært tungt, ifølge hans forsvarer.