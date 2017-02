Drapssiktet må sitte 12 nye uker i varetekt

Politiet har i dag fått fullt medhold om 12 nye uker i fengsel for den siktede for forsettlig drap og grov kroppsskade ved Skjombrua i november i fjor. En 20 år gammel mann fra Jessheim døde og en 21-åring fra Harstad ble alvorlig skadet.

Mannen har sittet i varetekt i Bodø fengsel siden han selv meldte seg for politiet under et døgn etter hendelsen.

Den 23 år gamle mannen er siktet for å ha knivstukket to menn i en bil, den ene mannen døde av skadene han fikk. Nå blir han sittende i varetekt fram til 15. mai.

Politiadvokat Torgeir Kvitvik fikk medhold i fortsatt varetekt av 23-åringen i dag. Foto: NRK

– Vi håper etterforskningen skal være klar til den tid. Hovedforhandlingene vil sannsynligvis holdes i oktober, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik til NRK i Nordland politidistrikt.

Ifølge Kvitvik har 23-åringen bekrefter at han ønskes holdt i varetekt fram til hovedforhandlingene til høsten. Deretter vil rettssaken bli berammet.

– Dette gir oss god tid til å fullføre etterforskningen, som går sin gang. Vi har ventet på noen prøver, som nå er på plass, sier Kvitvik videre.

Påført 17 knivstikk

23-åringen har hevdet at han knivstakk i selvforsvar da den 21 år gamle ingeniørstudenten Martin Bjørge Liebraaten døde 1. november. Obduksjonsrapporten viste at 21-åringen ble drept med 17 knivstikk bakfra.

Det stemmer overens med politiets teori om at den drapssiktede 23-åringen satt i baksetet, mens den avdøde 21-åringen satt i førersetet.

23-åringen har forklart at han hentet Liebraaten og 20-åringen fra Harstad i Ballangen før de kjørte sammen mot Narvik. Bilen trillet i lav fart inn i en fjellvegg.

Oppsto en krangel

Ifølge sin tidligere forsvarer Egil Malm har siktede forklart at det oppsto en krangel i bilen etter at han ble krevd for penger han ikke kunne gjøre opp for. Han hevder videre knivstikkingen skjedde i affekt.

Mannen er siktet for kroppsskade med døden til følge mot Liebraaten og kroppsskade mot mannen som overlevde. Under fengslingsmøtet 2. november erkjente han straffskyld for begge forhold.