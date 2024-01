Drapene i Sørfold: Blir beskrevet som en «helt vanlig familie»

Den lille kommunen Sørfold ble 1. nyttårsdag rammet av en dyp tragedie.

Tre personer ble funnet døde etter knivstikking.

– Gårsdagen startet med et sjokk. Man lurer på om man er våken eller drømmer, sier Eva Winther.

Hun bor på Straumen i Sørfold kommune, jobber i lokalavisen Saltenposten og kjenner lokalsamfunnet godt.

Journalisten kjente også til familien, som hun beskriver som en «helt vanlig familie».

Det er satt ned lys utenfor boligen i Sørfold. Foto: Ola Helness / NRK

– Mange som er berørt

Det var like før halv seks 1. januar at politiet kom til boligen der tre voksne personer ble funnet døde. I tillegg fant politiet to barn – et av dem skadet.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at en av de avdøde er siktet for drap på hans egen mor og stefar. I tillegg er han siktet for drapsforsøk på sin mindreårige halvsøster.

Dette er de døde:

Kvinne i 40-årene Drept Sønn (19) siktet for drapet

Mann i 40-årene Drept Stesønn (19) siktet for drapet

Mann (19) Død Siktet for drapet på mor og stefar Siktet for drapsforsøk på hans mindreårige halvsøster Politiet tror han tok eget liv etter drapene og drapsforsøket



I tillegg ble to jenter funnet på stedet.

Søster av siktede. Ringte til nødetatene og meldte om hendelsen

Halvsøster til siktede. Knivskadet og flydd til Bodø.

NRK har vært i kontakt med flere personer i lokalsamfunnet både mandag og tirsdag. Ingen ønsker å stille til intervju, men de forteller om en kommune i sorg.

Flere av de beskriver familien som flotte folk, og at det ikke var noe som tydet på at noe slikt kunne skje.

Journalist og innbygger i Sørfold kommune, Eva Winther, sier mye av det samme.

Ewa Winther forteller at det virker som folk i Sørfold kommune er flinke til å ta vare på hverandre. Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg har truffet flere av de involverte både gjennom jobb og på butikken. Det er folk man ser på som en «helt vanlig familie», sier hun til NRK.

Hun legger til:

– Det er ganske tøft fordi alt blir så nært. De involverte er jo folk jeg vet hvem er. Det er mange som kjenner dem både i og utenfor kommunen.

– Folk viser omtanke

Ordføreren i kommunen, Kolbjørn Mathisen, sa både mandag og tirsdag at det er viktig at lokalsamfunnet holder sammen.

– Vi har snakket mye sammen, og tatt vare på hverandre. Det har vært fokuset, sa han tirsdag formiddag.

Straumen er kommunesenter i Sørfold kommune. Foto: Ola Helness / NRK

Winther understreker at det virker som innbyggerne er flinke til å ta vare på hverandre.

– Sørfold er en liten kommune med under 2.000 innbyggere og det er godt samhold. Etter noe slikt vil medmenneskeligheten vises, sier hun.

– Folk viser omtanke og støtter hverandre.

Motiv fortsatt uklart

Politiet har hatt hjelp av Kripos i etterforskningen siden mandag kveld.

Politiadvokat Kristine Pedersen sier mannen som er siktet for drap og drapsforsøk ikke er kjent for politiet fra tidligere.

Drapene skal ha skjedd i etterkant av en sosial sammenkomst, men motivet er ikke kjent.

– Vi har et ganske tydelig bilde av hendelsesforløpet, men motivet er fortsatt uklart, sier Pedersen.

Politiadvokat Kristine Pedersen. Foto: Andres Nilsen Trygstad / NRK

Advokat Tor Haug er oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet i saken.

– Her har vi å gjøre med en alvorlig straffesak. Og en sak der den siktede ikke har noen mulighet til å forklare seg, forsvare seg eller komme med synspunkter på hva som har skjedd.

Han legger til at en viktig oppgave som forsvare blir å gå igjennom alle dokumentene i saken svært nøye.

Begge de mindreårige søstrene er avhørt av politiet i går. Politiet beskriver forklaringene som sentrale i videre etterforskning.

Bistandsadvokat for de to etterlatte søstrene er Anne Cathrine Præsteng. Hun sier til NRK at hun ikke har vært i kontakt med de to så langt.

– Det beror både på at vi er tidlig i etterforskningen og barnas alder.