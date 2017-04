Dramatisk auke i smuglarbeslag

– Det er eigentleg ein bra start på sesongen, seier Hilde Pettersen Ruud, avdelingsleiar for grensekontrollen i Midt-Noreg.

Dei første tre månadane av 2017 beslagla tollvesenet i underkant av 1400 kilo filet ved grenseovergangane i Nordland. I heile 2016 tok tollvesenet 866 kilo.

– Sesongen for beslaglegging av fisk byrjar i februar-mars og varar til tidleg sommar. No er vi i alle fall godt i gong, ler Ruud.

EIN FORMIDABEL INNSATS: Ruud meiner hennar kollegaar gjer ein god innsats for å stoppe fiskesmuglarar. Foto: Hege Landrø Johnsen / Tolletaten

– Er dette grunna meir smugling av fisk, eller er det Tollvesenet som gjer ein betre jobb?

– Det kan vere begge delar, men mest sannsynleg er det ei auke i smugling. Våre folk gjer ein formidabel innsats, seier Ruud.

Nokre turistar føl ikkje reglane

Ruud fortel at slik smuglarfisk ofte er på veg til Tyskland og land i Aust-Europa. Dette er land som også mange turistar kjem frå for å fiske i Nord-Noreg.

– Noreg tapar på at privatpersonar kjem og drar nytte av fellesskapet sine ressursar, seier Kjell Ingebrigtsen, leiar i Noregs Fiskarlag.

Ingebrigtsen og Fiskarlaget fremja i fjor eit ynskje om utvida grensekontroll for å stoppe smuglarfisk. Men han har ikkje noko i mot turistfiskarane.

– Det er klart at turistar skal få lov til å nyte den norske naturen og det den har å by på, men dei som smuglar store mengder er ikkje turistar, seier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen seier Fiskarlaget lenge har forsøkt å setje fokus på personar som kjem til Noreg med eitt mål for auge – å fiske opp so mykje som mogleg for å selje det.

– Vi fiskarar har jo ofte kontroll, kjenner reglane godt og innrettar oss etter desse. Turistfiskarane fiskar og tek med seg det dei får, ofte for mykje, seier Ingebrigtsen.

REDD FOR KYSTTORSKEN: Kjell Ingebrigtsen seier spesielt kysttorsken lir under turistsesongen, og at bestanden har minka dei siste par åra. Foto: Norges Fiskarlag/Erik Indrestrand

Fisken Tolletaten beslaglegg vert destruert.