Dopet ned og voldtok datteren da hun var under ti år

Rana tingrett er satt for første av i alt seks dager i saken mot mannen. Statsadvokat Thor Erik Høiskar sier saken har høyeste prioritet fra statsadvokaten og riksadvokaten.

– Det dreier seg om alvorlige seksuallovbrudd, og i løpet av mine fire-fem år er dette noe av det mest alvorlige jeg har vært involvert i, sier Høiskar til NRK.

Mannen i 40-årene står blant annet tiltalt for å ha gitt dattera si, som da var under ti år gammel, sovemedisin. Han skal deretter ha forgrepet seg på henne mens hun var bevisstløs. Overgrepene på datteren skal ha skjedd over en periode på et og et halvt år.

Erkjenner store deler av tiltalen

Statsadvokat Thor Erik Høiskar. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Mannen står også tiltalt for å ha spredt overgrepsbilder av barn, og for å ha betalt andre for å utføre overgrep på barn over internett.

Han ble pågrepet et annet sted i landet og har sittet i varetekt i over elleve måneder. Mannens forsvarsadvokat, Erik Lea, har tidligere sagt til NRK at den siktede tar saken svært tungt.

– For han er dette en ren tragedie, sa Lea.

Politiet har lov til å holde en person varetektsfengslet om de frykter for blant annet sikkerheten til et vitne eller bevismateriale. Mannen har erkjent store deler av tiltalen, og risikerer lovens strengeste straff.

Kan ikke utelukke Dark Room-tilknytning

Advokat Erik Lea. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Strafferammen på denne saken er fengsel inntil 21 år. Det er en veldig høy strafferamme som indikerer alvorligheten i saken, sier Høiskar.

De ni tiltalepunktene omfatter også besittelse/deling/produksjon av minst 6.625 bilder og 71 videofilmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn. Tiltalen omfatter også deling av krenkende bilder av hans daværende kone, og seksuelle handlinger mot en hund.

– Har saken tilknytning til Dark Room-komplekset?

– Det har en slags tilknytning fordi den er av samme karakter som man ser skrevet om Dark Room. Det er overgrep som skjer på nettet blant annet, avslutter Høiskar.

Det er satt av seks dager til rettssaken i Rana tingrett.