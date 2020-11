Satset på barnehager for å stanse innbyggerflukt - nå er de best i landet

Distriktskommuner i nord har ikke vært bortskjemte med priser opp gjennom årene.

Men i Dønna var det grunn til å feire denne uka.

For da Kommunal Rapport skulle kåre landets beste barnehagekommune gikk kystkommunen på Helgeland med snaue 1400 innbyggere helt til topps.

– Skal vi motivere innbyggere til å skape nye barn må de ha et godt tilbud, sier en stolt rådmann Tor Henning Jørgensen.

Nedgang i befolkningen er hovedårsaken til at kommunen har satset ekstra mye på barnehage.

Kommunebarometeret: Barnehager Ekspandér faktaboks Kommunebarometeret er en årlig måling som publiseres av Kommunal Rapport.

Rangerer kommunene basert på 151 nøkkeltall hentet fra statistikkbanker som SSB.

Deles inn i 12 ulike sektorer.

Nøkkeltall for barnehagesektoren er blant annet barn per ansatt, antall ansatte menn og andelen ansatte med pedagogisk utdanning.

Godt utdannet

Tall Kommunal Rapport har hentet inn viser at andelen barnehageansatte i Dønna som har pedagogisk kompetanse ligger godt over landsgjennomsnittet.

Samtidig har kommunen en stor andel menn blant de ansatte.

Suksessoppskriften er en blanding av flaks og målrettet arbeid over tid. Blant annet ved at kommunen tidlig begynte å jobbe med pedagognormen.

– Vi har veldig god kvalitet på personalet. Både pedagoger og fagarbeidere. Så har vi hatt en lang prosess der vi har bygd vår egen arbeidsplass. Alle har vært med på alt fra første stund og det tror jeg har mye å si, mener barnehagestyrer Eva Solfjeld.

Tok del i planleggingen

Arbeidsplassen hun snakker om er Dønna barnehage, som åpnet i august i fjor.

Der har de ansatte hele veien vært involvert i planleggingen.

– Det er lagt til rette for at både personalet og ungene skal ha en bra barnehage. Vi har hatt fokus på lek og ikke minst uteområde, der uteområdet er delt i forskjellige temaer.

Barnehagestyrer Eva Solfjeld roser kommunen for at de fikk være tungt involvert i byggingen av ny barnehage. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fornøyde foreldre

Foreldrene er fornøyde med tilbudet i kommunen.

– De har høy voksentetthet. Det tror jeg er med på å gjøre mye. De viser god omsorg for ungene. Også er det selvfølgelig en veldig fin barnehage med fin utforming, god plass og et veldig fint uteområde, sier mamma Marte Sofie Johansen.

Også mamma Maria Westin trekker fram den nye barnehagen når hun skal rose kommunen for tilbudet.

– Det er stor forskjell på for eksempel innemiljø. I den gamle barnehagen var det et mye dårligere innemiljø og luftkvalitet. Det merkes på ungene at det har blitt bedre.

Maria Westin er svært fornøyd med den nye barnehagen. I bakgrunnen står rådmann Tor Henning Jørgensen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nordland fylte pallen

Nordland kapret de tre øverste plasseringene i Kommunal Rapports kåring. Samtidig er det mindre utkantkommuner som preger resten av listen.

Dønna-rådmann Tor Henning Jørgensen erkjenner at de kan ha noen fordeler.

– Hvor vanskelig det er større steder vet jeg ikke, men fordelen med å være liten er at vi har en stabil arbeidsgruppe. Vi utvikler mellommenneskelig kompetanse over tid, som gjør at barnehagemiljøet blir stabilt og godt.

Topp 50 barnehagekommuner i landet: Plassering Kommune Fylke 1 Dønna Nordland 2 Grane Nordland 3 Lødingen Nordland 4 Volda Møre og Romsdal 5 Tinn Telemark 6 Nesna Nordland 7 Tynset Hedmark 7 Tokke Telemark 9 Eidskog Hedmark 10 Bykle Aust-Agder 11 Grue Hedmark 12 Hadsel Nordland 13 Stor-Elvdal Hedmark 14 Stryn Sogn og Fjordane 14 Gratangen Troms 14 Tana Finnmark 17 Risør Aust-Agder 17 Bygland Aust-Agder 19 Hvaler Østfold 20 Vegårshei Aust-Agder 20 Kautokeino Finnmark 22 Storfjord Troms 23 Flora Sogn og Fjordane 23 Levanger Trøndelag 25 Aure Møre og Romsdal 25 Namsos Trøndelag 25 Roan Trøndelag 28 Steinkjer Trøndelag 29 Marker Østfold 30 Åseral Vest-Agder 30 Snåsa Trøndelag 32 Tvedestrand Aust-Agder 33 Lierne Trøndelag 34 Solund Sogn og Fjordane 34 Namsskogan Trøndelag 36 Øystre Slidre Oppland 36 Vefsn Nordland 38 Nord-Fron Oppland 38 Rindal Trøndelag 40 Vestvågøy Nordland 41 Ørland Trøndelag 42 Verdal Trøndelag 43 Aurland Sogn Fjordane 43 Sortland Nordland 45 Åsnes Hedmark 45 Gjøvik Oppland 45 Lund Rogaland 45 Sveio Hordaland 45 Averøy Møre og Romsdal 50 Sauda Rogaland

Listen er utarbeidet av Kommunal Rapport. Barometeret er basert på tall fra 2019 og følger derfor kommune- og fylkesgrenser som gjaldt da.