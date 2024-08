– Min første reaksjon var «får jeg lov til det, kan jeg tegne Donald»? Det er jo litt sprøtt.

Fra soverommet i Myre i Øksnes kommune har Trine Lise Normann rigget seg til med PC-skjermer, kladdebøker og et digitalt tegnebrett.

Inntil nylig det var helt ANDre ting enn Donald Duck hun egentlig holdt på med.

– Jeg har gitt ut to tegneseriebøker så langt, men har ikke tegnet Donald før i år egentlig. Det var ikke noe jeg så for meg å gjøre.

Men forlaget EG(G)mont hadde åpenbart sett et potensial i den unge tegneren fra Vesterålen.

– Jeg fikk en e-post en dag der de spurte om Donald var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med.

– Det er veldig kult. Rart at det ikke er noen flere kvinner fra før, sier Trine Lise Normann. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Gikk på «Donald-skolen»

Kun et lite utvalg tegnere får lov å tegne den berømte fjærkledde krabaten uten underbukser. I Norge er det bare én offisielt godkjent tegner fra før, nemlig Arild Midtun.

Men etter flere måneder med kurs i Danmark, opplæring i Spania og flere intervjurunder er det klart. Trine Lise Normann er godkjent som offisiell Donald-tegner.

– Det har vært litt som å gå på skolen og levere inn lekser.

– På Donald-skolen?

– Ja, du kan si jeg har gått på Donald-skolen.

Da beskjeden kom fikk Normann gåsehud.

Trine Lise Normann debuterer som ny Donald-tegner i ukas blad. Foto: Egmont

– Donald er jo en veldig kjent figur, og jeg føler jeg må gjøre en god jobb. Jeg håper jo jeg blir akseptert av Donald-fansen.

Den første historie med tegninger fra Trine Lise kommer denne ukas Donald-blad.



I Norden er det ingen andre kvinner som tegner Donald for Disney. Normann blir dermed den første i Skandinavia.

– Det er veldig kult. Rart at det ikke er noen flere kvinner fra før. Det er jo veldig mange kvinnelige tegneserieskapere, spesielt i Norge, sier Normann.

Vil finne sin egen Donald-stil

Nå trener 29-åringen for fullt fra soverommet, og prøver å finne sin egen stil. Normann mener det er viktig å skille seg litt fra de ANDre Donald-tegnerne.

– Alle donaldtegnere har sin egen unike stil, og noe som gjør Donald så interessant for leserne. Siden jeg akkurat har begynt å tegne Donald, så prøver jeg å finne min Donald-stil.

Vesterålingen har tidligere laget tegneserien «Sidecrush». Stilen hennes er inspirert av Disney på 1970-tallet, og inspirert av tegnerne Carl Barks og Daniel Branca.

Donald Duck & Co Donald Duck & Co er navnet på en ukentlig norsk tegneserieutgivelse med et figurgalleri fra Walt Disneys univers, særlig kretsen rundt Donald Duck og andre beboere i Andeby.

Donald-figuren er 90 år i år (1934–2024) Jubileet feires med ny norsk Donald-tegner og prosjektet Hele Norge Kvakker, der Donaldhistorier kommer på forskjellige norske dialekter.

Siste oppdaterte lesertall på Donald Duck & Co: 214 000

Det første Donald-heftet i Norge kom ut i desember 1948.

Prisen på den første utgaven var 50 øre, og det ble en umiddelbar salgssuksess. Originalutgaven er i dag verdt godt over 20 000 kroner om det er i god stand, og er et ettertraktet samlerobjekt.

Bladet har vært en av Europas største kommersielle tegneseriesuksesser, og et av Norges mest solgte tidsskrifter. Etter 90-tallet har opplaget falt mye, og bladet mistet sin posisjon som Norges mest populære tegneserieblad, og ble forbigått av Pondus. (Egmont og Wikipedia)

Fyller 90 år

Donald-figuren fyller 90 år i år, og jubileet feires blant annet med Trine Lise Normann som ny norsk Donald-tegner.

– Med Trine Lise på laget får vi flere norske strenger å spille på. En tett dialog med tegnerne vil gjøre historiene og innholdet i bladene våre enda bedre og tilpasset norske behov der det er naturlig, sier Marius Horn Molaug, som er redaktør for Donald Duck & Co.

Han sier at de to norske tegnerne utfyller hverandre veldig godt tegnemessig.

– Arild med all sin erfaring og realistiske stil og Trine Lise med sin nye entusiasme og elegant følsomme penn.

Trangt nåløye

Å bli ny Donald-tegner er egentlig ikke mulig, forteller Molaug.

– Altså, umulig. Det er grunn til at bare Arild har klart det tidligere, og vit at det er mange som har prøvd.

Han legger til:

Disney har så mange kvalitetskrav, regler og retningslinjer at man trenger magiske evner for i det hele tatt plassere en lilletå innenfor Andebys bygrense. Men nå har altså mirakelet skjedd. Det må bare bety at Trine Lise er overnaturlig god! Vi er i ekstase og veldig stolt av henne, sier Molaug.

Slik blir en Donald-historie laget

Men hvordan blir en Donald-historie egentlig til? Det er kanskje ANDerledes enn mange tror.

For tegnerne dikter på ingen måter opp historiene selv.

– Jeg får tilsendt et manus fra en av de mange Donald-forfatterne der ute. Så leser jeg gjennom manus og skisserer ut hvordan historien skal se ut. Så får jeg tilbakemelding og leverer det inn.

Normann viser hvordan manusforfatteren beskriver oppgaven hennes.

– Det står her at du skal fokusere på Dolly, og at hun ser litt skeptisk på Donald.

Trine Lise Normann øver seg på å tegne Donald-bilen. – Den synes jeg er litt vanskelig å få til, forteller hun. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

29-åringen har ingen planer om å flytte ut av verken soverom eller hjemkommunen med det første.

– Er det ikke ensomt å være tegneserieskaper langt nord i Vesterålen?

– Jeg syns jo det går veldig greit. Jeg trives jo med å sitte og tegne for meg sjøl. Det er veldig fine omgivelser. Ingenting kan slå det, rett og slett.

NRK legger for ordens skyld til at nabokommunen er ANDøy!