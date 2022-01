CO₂ i atmosfæren 415 ppm 1,5-gradersmålet +1,01°C Les mer om klima

Dystopiske filmar om klima. Det har vi sett før.

Men filmen «Don’t Look Up» gjer ting på ein annan måte. Nemleg med humor og satire. Nett no ligg han på førsteplass på Netflix globalt.

Det er også favoritten for mange klimaforskarar verda over.

Kvifor? På eit vis er den absurde filmen også realistisk.

– Eg trur dei fleste forskarane som har forsøkt å formidle tunge bodskap, som ikkje er umiddelbart synlege, vil kjenne seg igjen i filmen, seier Bjørn Hallvard Samset i Cicero.

Eit spegelbilde av klimadebatten

Filmen «Don’t Look Up» handlar kort og godt om ein stor asteroide på veg mot jorda. Han blir oppdaga av ei liten gruppe forskarar, som – trass i mediekampanje, ikkje blir trudd.

I staden veks det opp rørsler. Samfunnet vert delt mellom dei som trur på eller nektar for at asteroiden kjem, med emneknaggane «Don’t Look Up» og «Look Up».

Bjørn Hallvard Samset i Cicero er ein av dei norske klimaforskarane som såg den populære filmen i jula.

- Den gir eit fantastisk gjenkjennbart portrett av korleis det kjennest å formidle alvorlege advarslar frå forskninga til eit publikum som helst vil tenkje på heilt andre ting.

For sjølv om filmen tilsynelatande handlar om ein heilt anna naturkatastrofe enn klimakrisa, er det tydeleg kva krise som ligg til grunn.

Samset meiner både forskarane, politikarane og korleis media forenklar vitskapen for folket er eit spegelbilde på kva vi ser i klimadebatten.

– Det er sjølvklart ein satire, utan nyansar eller særleg djupn, men det er ein satire som treffer veldig godt på korleis ting trass alt fungerer i dag.

I filmen får Dr. Mindy spelt av Leonardo DiCaprio ein aha-oppleving når han forstår når katastrofen faktisk vil inntreffe. Foto: NIKO TAVERNISE/NETFLIX / NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Ein heit potet i media

Globalt er filmen debattert mykje. Klimaforskar Peter Kalmus heva stemma i avisa The Guardian.

... Galskapen i denne filmen er noko eg ser dagleg Peter Kalmus, klimaforskar

David Vetter, klimajournalist i den globale nettstaden Forbes, skreiv ein kommentar som skapte debatt i sosiale medium.

… hvis Don't Look Up er ubehagelig å se på, er det fordi det gjør en god jobb med å kanalisere klimaeksperters slitne frustrasjon over å bli ignorert. David Vetter, klimajournalist

Også kritikarane har vore usamde om kva dei synest om filmen. VG gav satirefilmen terningkast to, medan filmmeldaren i NRK trilla terningen til fem.

Om du er av dei som gremmes over filmen eller av dei som jublar er det ikkje tvil. Filmen rører noko ved oss.

Og emneknaggane #dontlookup og #lookup er i kok også i den verkelege verda.

99,7 % er talet på kor sannsynleg forskarene i filmen seier det er at astroiden vil treffe jorda. Det er grunnlag for satire om politisk talfiksing. Det sirkulerar fleire memes som denne på internett allereie. Den amerikanske fysikaren Dr. Robert Rohde meiner filmen er eit akseptabelt samandrag av klimadebatten. P3s anmeldar Birger Vestmoe kalla filmen for ein sylskarp samfunnssatire som svir skikkelig.

Trur satire er vegen å gå

Nokon internasjonale forskarar trekker parallellar mellom filmen og dagens polariserte samfunn, som gjer effektiv kommunikasjon rundt klimaendringar utfordrande.

Det stiller Grete Kaare Hovelsrud frå Nord Universitet seg bak.

– Eg kjente meg igjen som klimaforskar i korleis vi i mange år har kome med bodskapen om at vi no må vi gjere noko, men så møter vi motstand og skepsis.

Grete Kaare Hovelsrud kjenner igjen frustrasjonen frå forskarane frå eiget liv. I den verkelege verda er det og tilfelle av politikarar som ikkje vil forstå kva forskarane legg fram, meiner ho. Foto: Niko Tavernise / AP

Ho trur satire kan vere vegen å gå for å kome igjennom til ein populærkultur i tidsklemme.

– Det kan vere at satire kan nå lenger enn dramatiske og alvorlege klimafilmar. Det har vore så mange filmar om kva som eigentleg skjer. Ein satire gjer at ein kanskje tenker litt annleis på det, seier Hovelsrud.

Ho trur òg at forskarane i den verkelege verda kan lære litt av forskarane i filmen om korleis ein ikkje skal kommunisere med media.

- I media er det kort deadline. Då forsvinn ofte ting. Det er sjeldent eg får snakka meg ferdig, om ikkje varm. Samstundes må vi forskarar lære oss å snakke lettlest og lett forståelig.

Fredrik Myhre er marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond.

Han skulle ønske ein kunne feie filmen av som rein fiksjon, men meiner det er mange fellestrekk til klimakrisen og naturkrisen.

– Verdas klimaforskarar har dei siste tiåra hatt den same bodskapen om korleis våre menneskeskapte utslepp fører til dramatiske globale klimaendringar, seier Myhre Foto: WWF Verdens naturfond

– Sjølv no når FNs generalsekretær roper ut Kode raud for planeten vår, ser vi ikkje handling i det omfanget vi er avhengig av.

Men i motsetning til filmen, peiker Myhre på at det enno ikkje er for seint for menneska å snu.

– Det er opp til menneskja sjølv. Vitskapen kunne ikkje vore meir tydeleg og verdas leiarar veit eigentleg kva som må til, seier Myhre.

– No må vi leggje bort alle politiske festtalar og faktisk få konkret handling.