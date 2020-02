Mannen er også dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til Jan Helge Johansen, mannen som ble skutt i låret.

Tingretten legger vekt på at mannen «i hvert fall har hatt en bevissthet om at handlingen mest sannsynlig vil medføre at Johansen ble drept» og at han var tilregnelig da handlingen skjedde.

Dommen på ni års fengsel er i tråd med det aktors påstand.

Under rettssaken kom det fram at pistolen som ble brukt, en gammel belgisk militærpistol som han hadde med seg hjem etter FN-tjeneste, hadde en funksjonsfeil med ett av magasinene.

Denne feilen førte til at nytt skudd ikke ble ført inn i kammeret på pistolen, men at pistolen klikket ved forsøk på ny avfyring.

Mannen forklarte selv at han hadde tatt ut magasinet fra våpenet og klikket med det uten skarpe skudd.

Da politiet demonstrerte pistolen i retten kom det fram at dette ikke ville være mulig, siden pistolen hadde en sikring som gjør det umulig å trekke av uten at magasinet er på plass.

– Min klient er uenig i dommen, og kommer til å anke, sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen til NRK.

– Han legger vekt på at hans intensjon var å skremme, han har innrømmet at skudd ble løsnet men ikke for å drepe, sier hun.

Larsen mener derfor at dommen er feil.

– Retten har vurdert bevisene feil og ikke tatt hensyn til tvilen sier Larsen.

Aktor Thor Erik Høiskar sier at dommen er i tråd med det han forventet.

– Det er en god og grundig dom, og helt ned i detalj har retten sagt seg enig i det vi ønsket å føre bevis for.