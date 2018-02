– Det er en lettelse for oss at det er over. Det har vært en stor påkjenning.

Det sier faren til mannen som ble drept i Narvik 1. november 2016.

Én mann ble drept, og en annen hardt skadet etter at en 23 år gammel mann knivstakk dem på Skjombrua i Narvik.

Den nå 25 år gamle mannen ble opprinnelig dømt til 15 års fengsel i Ofoten tingrett, men anket dommen. I dag kom rapporten til sakkyndige som sier at hans sinnstilstand ikke påvirker verken dom eller skyldspørsmål.

På bakgrunn av denne informasjonen trakk 25-åringen anken, og dommen fra tingretten blir dermed stående.

– Vi er veldig glade for at han har trukket anken, sier faren.

Har hatt det vanskelig

Mannen skal ifølge advokat Hasle hatt det svært vanskelig, og vil nå forsøke å legge saken bak seg.

– Han ønsker nå å gå videre med livet og jobbe med det han må jobbe med. Dette er selvfølgelig noe han aldri vil glemme, og han har hatt det svært tungt, sier forsvarsadvokat Jon Anders Hasle.

Advokat Hasle forklarer at de aksepterte rapporten til de sakkyndige straks den kom. Det har fram til nå vært et spørsmål om sinnstilstanden til mannen skulle få noen innvirkning på dom- og skyldspørsmålet.

– Vi har ingen innvendinger på hvordan rapporten skal forstås juridisk. Han har hele tiden ment at han har vært i en forvirringstilstand, men psykiaterne har funnet at tilstanden ikke vil påvirke skyldspørsmål eller straffeutmålingen.

Tenker på de etterlatte

I tillegg til at saken i seg selv har hatt en stor påkjenning på mannen, har han også tenkt på de etterlatte og fornærmede i saken.

– Han har ikke hatt noe ønske om å gjøre dette mer vanskelig for noen, og han ser at det har vært svært tungt for de etterlatte i saken. Det han har vært opptatt av er å få en annen vurdering på sinnstilstanden sin før han kunne legge saken bak seg.

– Hvordan reagerte klienten din på rapporten?

– Det er vanskelig å si hvordan han reagerte, men han valgte i hvert fall å ta konsekvens av innholdet i den, som da er å trekke anken.

Det var opprinnelig satt av fem dager til ankesaken i Hålogaland lagmannsrett med start 26. februar.