– Dette er et ledd i en uheldig utvikling. Det synes å være en trend i tiden hvor det skal mindre og mindre til for at man reagerer med straff. Det er en slags krenkelsesvind. Man reagerer veldig raskt på ting.

Det sier advokat Brynjar Østgård til NRK.

Han har forsvart Svein Magne Mienna, som for andre gang er dømt for å ha trakassert to kvinnelige fiskeriinspektører.

Han ble først dømt til å betale 12.000 kroner i bot i tingretten. Han anket saken, men nå er han også dømt i lagmannsretten.

– Tiltalte har fremsatt grove og unødvendig krenkende uttalelser til to fiskeriinspektører ut fra deres kjønn, som det åpenbart er behov for å kunne gi strafferettslig vern mot, slår lagmannsretten fast.

Dette skal Mienna ha sagt til de kvinnelige inspektørene, ifølge tiltalen: Ekspander/minimer faktaboks 14. mars 2022: uttalte til en mannlig skipper som pratet med inspektør X1: «Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten». Deretter sa han til inspektørene X1 og X2: «Kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk». 15. mars 2022: spurte han inspektør X2 om de skulle danse swing. Da inspektør X2 svarte benektende, sa han: «Du vet, da kan du lære meg noe, så kan jeg lære deg noe». 16. mars 2022: uttalte han til inspektør X1: «Skal vi ikke ta en dans idag?». Da inspektør X1 svarte benektende, fortsatte han: «Joda, vi kan danse litt», før han ropte til en fisker: «Hører du, hun byr deg opp til dans».

Uttalelsene fra Mienna falt under en inspeksjon ved Nergårds fiskemottak i Breivikbotn på Sørøya i 2022.

Ifølge dommen sa Mienna at fiskeriinspektørene burde hoppe om bord i fiskebåten som lå ved kaia, og bidra til bedre fangst. Her mener retten at Mienna antydet til myten om «haill».

Han bad også inspektørene om en dans.

Det skjedde, ifølge Mienna, da han ba en av inspektørene om å flytte seg da han kjørte truck.

«Et hunkjønn på kaia»

Førstestatsadvokat Hugo Henstein i Troms og Finnmark statsadvokatembeter mente uttalelsene gjorde det vanskeligere for inspektørene å utføres jobben deres, samt at hendelsen gjorde at inspektørene helst ville unngå dette fiskemottaket.

– Denne typen uttalelser, som hver for seg kan virke ganske harmløse, gjorde at de opplevde å bli reduserte til bare «et hunkjønn på kaia», i stedet for å bli anerkjent som fiskeriinspektører, sa han til NRK etter dommen i tingretten.

Men advokat Østgård mener altså at dommen forsterker en uheldig utvikling.

– Hvis man løfter blikket litt, så vet jeg ikke om samfunnet går fremover dersom det blir stadig blir strammere og strammere og mer og mer repressivt og mer og mer snevert hva man kan tillate seg, sier han.

– I en større målestokk setter det ytringsfriheten under press. Selv om det å komme med litt sleivete eller morsomme kommentarer ikke akkurat er i kjernen av ytringsfriheten.

Anker til Høyesterett

Dommen ankes nå til Høyesterett.

Svein Magne Mienna vil ikke uttale seg om dommen til NRK, men til Fiskeribladet sier han:

– Det er ikke noen diskusjon, jeg anker saken. Det er ikke noe å tenke på, det er bare å anke. Om nødvendig, går saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Mienna er dømt for brudd på straffelovens paragraf 156, annet ledd:

«Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot».

Advokat Østgård mener lagmannsrettens lovanvendelse er feil.

– De har trukket en for vid grense for hvilke uttalelser og handlinger dette straffebudet går ut på.

Uenig med advokaten

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier til NRK at han er veldig fornøyd med medhold i lagmannsretten.

– Det er en veldig grundig og godt skrevet dom, hvor lagmannsretten er uenig med advokaten sin uttalelse, og det er vi også, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.