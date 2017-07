Dømt i Dark Room-sak

En mann fra nordre Nordland er dømt til 6 måneders fengsel av Nord-Troms tingrett, etter den såkalte Dark room-saken. Mannen i slutten av trettiårene er domfelt for å ha skrevet med andre at han ville voldta barn. Han er også domfelt for oppbevaring og spredning av en rekke bilder og videoer som viser overgrep mot små barn.