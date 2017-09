Dømt for tomhylse-brekk på 2,6 tonn: – Noe av det merkeligste jeg har opplevd, sier advokaten

Mandag den 7. august i år ble et tysk par stoppet i en bobil i Kolvereid i Nord-Trøndelag. Samme uke ble paret siktet for opp mot 30 tyverier på ulike skytebaner, hvor de har forsynt seg med hele 2,6 tonn tomhylser.

Nå er det satt et endelig stopp for de to tyskerne, de er nå dømt til 10 måneder ubetinget fengsel og 100.000 kroner i inndragning. Advokat Hilde Guldbakke har vært forsvarer for kvinnen i paret. Bodø Nu var først ute med å omtale saken.

– Min klient la seg flat og erkjente dette. Hun var klar over at det ville få en reaksjon og at hun må betale inndragingssum, sier Guldbakke.

– Må sone i Norge

Paret er nå dømt til 10 måneder ubetinget fengsel med strafferabatt for tilståelsen. Kvinnen har sittet 46 dager i varetekt og ble flyttet direkte over på soning.

– I tillegg har de fått en inndragningssum på 100.000 kroner, hvor bobilen ble stilt som sikkerhet, sier forsvareren.

Paret skal ifølge dommen ha ført en slags dagbok underveis på reisen. Dette ble også brukt som bevismateriale i retten.

– Tiltalte sier at hun er klar over at det var en stor feil og at det er snakk om tyveri. Hun hadde dette i bakhodet hele tiden og var dermed klar over at de gjorde noe som ikke var lov, heter det i dommen.

Grunnen til at man anser dette som grov vinningskriminalitet er at det har skjedd mange steder, det er mange som er involvert og det er vanskelig å oppdage.

Advokat Hilde Guldbakke legger ikke skjul på at dette er en av de merkeligste sakene hun har jobbet med innenfor vinningskriminalitet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Tyverier med profesjonelt preg

Videre anses tyveriene som grove da de skal ha hva som omtales som et profesjonelt preg etter dommen. De skal blant annet ha notert koordinater til flere skytebaner i landet.

Totalt er de dømt for 30 tyverier fra ulike skytebaner, samt at de skal ha stjålet 10 pizzaer i Sørfold. I tillegg dømmes de to også for å ha innført skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon uten tillatelse.

Politiet har fått anslått at verdien samlet sett er på rundt 52 000 kroner.

Guldbakke tror den summen befinner seg i det nedre sjiktet av hva som er mulig ved salg på det åpne markedet.

– Potensielt kan det være snakk om hundretusener i forskjell.

Ikke et nytt fenomen

Guldbakke sier at reisende som kommer for å stjele for vinning ikke er et nytt fenomen, også tidligere har flere kommet reisende for eksempel for å ta med seg brukte gummidekk for videresalg.

– Det er noe som er tilsvarende. Det er viktig at dette blir skrevet om i mediene slik at folk forstår at det blir slått ned på, sier Guldbakke.

– Er dette den mest spesielle saken du har arbeidet med?

– Innenfor vinningskriminalitet er det noe av det merkeligste jeg har opplevd. Jeg skvatt når jeg så avisoppslaget med bøttevis av tomhylser.