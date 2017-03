Dømt for sex med 13-åring

En mann i 20-årene fra Nordland er dømt til tre års fengsel etter å ha hatt sex med ei 13 år gammel jente, skriver Avisa Nordland. Mannen var 19 år da hendelsen fant sted i 2015. Han erkjente i Salten tingrett at han visste at jenta var under 14 år. Han dømmes også til å betale 75.000 kroner i erstatning til jenta.