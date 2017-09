Dømt for flere narkotikalovbrudd

En mann er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i seks måneder for oppbevaring og bruk av narkotika, og for kjøring i ruspåvirket tilstand. Mannen har fått førerkortet inndratt i to og et halvt år og er også dømt til å betale 5.000 kroner i bot.