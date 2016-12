Straffen er et halvt år kortere enn aktor Thor Erik Høiskar ba om i Salten tingrett.

– Det er en streng straff. Vi registrerer at den er noe kortere enn det vi la ned påstand om. Det er vanskelig å finne sammenlignbare saker, sier Høiskar til NRK.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar er fornøyd med dommen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ifølge Avisa Nordland delte dommerne seg i et flertall og et mindretall. Både i vurderingen av hvor brannen startet, og skyldspørsmålet.

– Jeg registrerer at det er uenighet blant dommerne, men statsadvokaten legger vekt på at det flertallet har kommet til er den riktig avgjørelsen sett med våre øyne. Dommen er godt begrunnet og så vidt jeg kan se følger den det som statsadvokaten har ment om saken hele tiden.

Det var onsdag kveld 24. juni i fjor det begynte å brenne i kjøpesenteret. Bygningen ble totalskadet i brannen og over 200 personer ble evakuert på grunn av giftig røyk.

Nekter straffskyld

Mannen i 20-årene har hele tiden nektet straffskyld og erklærte seg også uskyldig da rettssaken startet.

– Han står ved at han ikke har gjort dette, og er helt uenig i tiltalen, sa mannens forsvarer Hilde Guldbakke i forkant av rettssaken.

Det har så langt ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Guldbakke i dag.

I sin forklaring fortalte mannen at han oppdaget røykutvikling da han skulle forlate butikken på kvelden. Han ble avhørt senere samme kveld og ble pågrepet av sivilt politi tre uker senere.

I retten kom det fram at tiltalte kjøpte en bensinkanne på en butikk og fylte den med bensin på Shell dagen før brannen. Han forklarte kjøpet med at han skulle hjelpe en sjåfør som hadde gått tom for bensin, men retten festet ikke litt til denne forklaringen.

Totalskadet i brannen

Skadene etter brannen på Hunstadsenteret var så store at eierne bestemte seg for å rive hele bygningen. Ola Emil Heggset, en av eierne av senteret, anslo at mellom 80 og 90 prosent av bygningen hadde skader som følge av brannen.

Et eventuelt erstatningskrav for skadene som ble påført bygget, har ikke blitt behandlet i straffesaken. Det vil eventuelt bli behandlet som et sivilt krav i etterkant.

Påtalemyndigheten har så langt ikke tatt stilling til om de ønsker å anke dommen.

Saken oppdateres