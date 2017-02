Det var i februar 2015 at hendelsen skjedde. Ifølge dommen fra Vesterålen tingrett hadde fornærmede stanset i en busslomme etter å ha kjørt over Frøskelandsfjellet i Øksnes.

Mens han sto utenfor bilen og ventet på en kamerat, skal 26-åringen ifølge dommen ha økt farten og kjørt inn i bildøren.

Fornærmede, som var i ferd med å sette seg inn i bilen igjen da 26-åringen kom kjørende, fikk foten i klem mellom døra og bilen slik at foten ble klemt av.

Bilen ble flyttet omtrent en meter som følge av sammenstøtet og kollisjonen førte til at fornærmede pådro seg store blødninger. Kameraten som kom kjørende i bilen bak, kom raskt til stedet og fikk redusert blødningen ved å stramme et belte rundt låret til fornærmede.

I dommen heter det at det er stor sannsynlighet for at fornærmede ville ha forblødd om ikke kameraten hadde kommet til stedet kort tid etter påkjørselen.

Avviser at han mente å kjøre på fornærmede

Forut for hendelsen hadde det vært en opphetet konflikt mellom den fornærmede og 26-åringen, som følge av at fornærmede hadde blitt sammen med eks-kjæresten til Vesterålsmannen.

Bare noen dager før hadde den fornærmede skallet ned 26-åringen og retten mener det var foranledningen for hendelsen at det er «stor sannsynlighetsovervekt for at tiltalte hadde drapsforsett».

Det er 26-åringen selv sterkt uenig i. Han erkjenner at hendelsen fant sted, men sier det var svært glatt på stedet og at han ikke hadde til hensikt å kjøre på den fornærmede.

– Han nekter straffskyld og har anket dommen, sier hans forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson Jr.

I Vesterålen tingrett ble mannen dømt til fengsel i tre år. Han ble også dømt til å betale 30.000 kroner i bot, i tillegg til oppreisning på 150.000 kroner. 26-åringen ble også dømt til å miste retten til å kjøre bil for alltid.

Dommen er anket.