Dom ble opphevet i lagmannsretten

En kvinne som i tingretten ble dømt til fengsel for å ha lagt ut et nakenbilde av en annen person på nettet, anket dommen til lagmannsretten. Her ble dommen opphevet etter funn av feil, skriver Lofotposten. Saken må behandles på nytt i Lofoten tingrett.