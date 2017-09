Dødt løp i underholdende toppkamp

Ett poeng til hvert av lagene betyr at Bodø/Glimt fortsatt har åtte poengs luke til Start på toppen av tabellen. Sørlendingene har på sin side fire poeng ned til forfølgerne Sandnes Ulf og Ranheim i kampen om den andre direkte opprykksplassen til neste års Eliteserie.

– Vi er glade for poenget, men skuffet over prestasjonen. Vi tok ikke kontroll over kampen og brukte ballen for seint. Vi er ikke fornøyd med det offensive spille vårt. Presisjonen er for dårlig og dert går for sakte.

– Jeg føler vi hadde god kontroll. De hadde to skudd på mål, og det var dessverre for oss to veldig gode avslutninger, oppsummerte Glimt-trener Aasmund Bjørkan.

Sene mål

Bodø/Glimt-måltyven Kristian Fardal Opseth trodde nok han hadde avgjort kampen da han sendte gjestene opp i 2-1-ledelse ti minutter før slutt i Kristiansand, men fire minutter senere slo hjemmelaget tilbake og utlignet på en strålende heading fra islandske Kristjan Floki Finnbogason.

I en intens avslutning pådro også Starts nye jamaicanske midtstopper Damion Lowe seg sitt andre gule kort i kampen. 24-åringen ble dermed utvist i sin debut for sørlendingene i sluttminuttene.

Starts Steffen Lie Skålevik kjemper seg frem under 1. divisjons kampen mellom Start-Bodø/Glimt på Sør arena. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

I motsatt ende av kampen sendte Steffen Lie Skålevik Start i ledelsen med en perlescoring. Da var det kun spilt ti minutter. Start-måltyven spilte vegg med lagkamerat Adnan Hadzic, før han svingte ballen opp i krysset bak Glimt-keeper Ricardo med en strålende avslutning.

Scoringen var den innleide Brann-spillerens femte i ligasammenheng for sørlandsklubben.

Frisparksmell

Det tidlige ledermålet skulle vise seg å bli første omgangs eneste, men det kunne fort blitt flere. Bare fem minutter etterpå fikk gjestene fra Bodø straffe da Starts jamaicanske midtstopper Damion Lowe la Ulrik Saltnes i bakken med ulovlige midler.

Saltnes gikk selv fram for å ta straffen, men måtte se Start-keeper Håkon Opdal redde det svake skuddforsøket.

Ufortjent med Start-ledelse til pause var det ikke, men i annen omgang gikk serieleder Glimt offensivt til verks og fikk raskt belønning. Omgangen var bare 11 minutter gammel da gjestene fikk frispark i god posisjon utenfor Starts 16-meter.

Midtstopper Martin Bjørnbak siktet mot lengste hjørne og kunne fornøyd se ballen havne i nettet bak en paralysert Håkon Opdal i hjemmelagets mål. Start-keeperens opptreden ved den anledningen kunne det stilles spørsmål ved.

Deretter fulgte avslutningen med nye scoringer til hvert lag og dermed gikk ingen seirende ut av storkampen i Kristiansand.