Hvis Miljøpartiet de Grønne velger venstresida i Bodø, er det dødt løp mellom de to fløyene.

Det viser en fersk måling fra InFact på vegne av NRK og Amedia.

Da vil det bli opp til Rødt å avgjøre hvem som blir ordfører. Dersom Rødt ikke velger noen av sidene, vil valget avgjøres ved loddtrekning.

Det kan kanskje virke opplagt at Rødt velger å stemme for Arbeiderpartiet, siden de begge tilhører venstresiden, men samarbeidet mellom de to partiene har vært langt fra rosenrødt.

Derfor er det knyttet spenning til om de velger å tilgi sin tidligere samarbeidspartner og lar Arbeiderpartiet få fortsette å styre Nord-Norges nest største by.

Svært jevnt

Målingen viser at høyresiden, bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp, får 18 av de 20 mandatene som gir flertall.

På en vakker høstdag i 2015 ble Ida Pinnerød (t.h.) og Synne Bjørbæk (t.v.) lansert som ordfører og varaordfører. Det skulle vise seg å ikke være gjennomførbart. Foto: Torill Edvardsen / NRK

På venstresiden får de rødgrønne, med Ap-ordfører Ida Pinnerød i spissen, kun 16 mandater. Sammen med MDG og Rødt ville posisjonen som inngikk samarbeid etter sist valg hatt 21 mandater og flertall.

Men i mai 2018 ble Rødt kastet ut av flertallet. Knappe tre uker senere brøt MDG ut.

Mandatfordeling i målingen Slik ville madatfordelingen sett ut dersom utfallet av valget ble likt som i målingen. Det kreves 20 mandater for å oppnå flertall. PARTI ENDRING R 3 -1 } SV 3 +1 } Ap 9 -3 } Sp 4 +3 } MDG 2 +1 } V 1 0 } KrF 1 0 } H 10 -3 } Frp 6 +2 } InFact AS for NRK Nordland og Amedia

– Vi blir nøkkelen

Hvis valgresultatet speiler målingen kan MDG avgjøre det hele ved å gå til Høyre. Ikke utenkelig, da de stemte for Høyres budsjett i fjor. Pinnerød styrer altså på budsjettet til rivalen Lars Vestnes (H).

MDGs toppkandidat Håkon Møller sier det er en drømmeposisjon å være på vippen.

Håkon Møller i Bodø MDG avskriver ikke samarbeid med verken Høyre eller Arbeiderpartiet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Miljøpartiet, med våre to mandater, blir nøkkelen for å stable et flertall på beina. Det setter oss i en veldig gunstig posisjon når det gjelder å stille krav og å få gjennom vår politikk.

Men Møller er bekymret for et voksende Frp i Bodø.

– Frp ser ut til å styrke seg i andre måling på rad. Avstanden til Frp er så stor at med dette valgresultatet må vi spørre oss selv om det i det hele tatt er noe poeng å gå inn i forhandlinger med en så mørkeblå side.

Dermed er det ikke usannsynlig at MDG går til Ap. Da er blokkene helt like: 18-18. Hvis Rødt avstår vil det bli loddtrekning.

– Ap kan unngå loddtrekning

Det virker naturlig at Rødt vil støtte Ap, men i Bodø er det godt kjent at det personlige forholdet mellom lederne i de to partiene er iskaldt.

Rødts Andreas Tymi gjør lite for å benekte dette.

– Vi tar ikke noe av ansvaret for at det forrige samarbeidet sprakk. I denne perioden er det kun Ap som har gjort det vanskelig for seg selv.

Andrekandidat Andreas Tymi fra Rødt. Foto: Ole Marius Hågensen Rørstad / NRK

– Ser du for deg å prøve på et nytt samarbeid?

– Det spørs hvordan Ap opptrer nå. Vi er opptatte av politikken, og ikke det som har skjedd.

– Vi ønsker et samarbeid så langt til venstre som mulig, men hvis det ikke blir en avtale så stemmer vi på vår egen ordførerkandidat.

Da kan det i ytterste konsekvens bli loddtrekning.

– Jeg håper Arbeiderpartiet ikke setter seg selv i en situasjon hvor det blir nødvendig med loddtrekning.

Ap og Høyre faller

Målingen viser at byens to største partier er i kraftig nedgang fra forrige valg. Ap faller med 6,9 prosentpoeng, og ligger an til å gjøre sitt verste valg etter krigen. Høyre faller med 8,9 fra brakvalget i 2015.

Senterpartiet flyter på en nasjonal og regional populæritsbølge, mens FrP henter seg litt inn igjen etter krisevalget i 2015 hvor de ble mer enn halvert.