15. mai i fjor omkom fire tsjekkiske turister da en personbil kolliderte med en traktor inne i Steigentunnellen.

Totalt seks personer var involvert i ulykken. Fem satt i en personbil der fire av passasjerene omkom og føreren ble hardt skadet. I tillegg var det én fører av traktoren.

Ulykken var den verste på norske veier siden 2018, og førte til at Statens havarikommisjon satte i gang en full sikkerhetsanalyse.

Føreren av personbilen, en mann i 80-årene fra Tsjekkia, er fortsatt ikke avhørt av politiet.

– Det er det to årsaker til, sier politistasjonssjef ved Fauske politistasjon, Ronny Borge:

Politiet har nylig fått beskjed om at mannen nå er i en tilstand hvor han kan avhøres

Det er ikke sendt rettsanmodning fra Norge til Tsjekkia

– Han må gis muligheten til å forklare seg før det tas en avgjørelse i saken. Vi har nylig fått beskjed via om at han er ute av sykehus og er i stand til å bli avhørt, fortsetter Borge.

Ronny Borge er politistasjonssjef ved Fauske politistasjon. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han sier at politiet har mottatt alle eksterne rapporter om hendelsen, inkludert ulykkesrapporten fra Statens vegvesen.

– Vi har fått oversatt en masse dokumenter til Tsjekkisk som gjør at han skal kunne avhøres på sitt eget språk. Men jeg kan ikke svare på hvorfor rettsanmodningen ikke er gått ennå.

Disse omkom i Steigentunnelen Ekspandér faktaboks Ladislav Mikulec, 73 år

Libor Pasa, 63 år

Petr S., mann i 70-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir etternavn.

Den siste omkomne er en mann i slutten av 40-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir navnet hans.

Det er påtalemyndigheten i Nordland som foreslår innholdet i en rettsanmodning, før den formelt sendes fra statsadvokaten

– Vi var ferdig med de andre gjøremålene tidlig i januar, sier Borge.

Politiadvokat i Nordland, Maria Skog, bekrefter til NRK at sjåføren ennå ikke er avhørt.

– Det arbeides med rettsanmodning til Tsjekkia og saken er fortsatt under etterforskning.

Maria Næss Skog er politiadvokat i Nordland. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Skog sier at det er tid- og ressurskrevende når man må be om bistand fra utenlandsk politi.

– Årsaken til at det har tatt lang tid med å komme i mål med en rettsanmodning til Tsjekkia skyldes flere forhold som nødvendigvis ikke har noe med den konkrete saken å gjøre, men som også skyldes den generelle arbeidsmengden i politiet, sier Skog.

Hun legger til at politiet har full forståelse for at det oppleves belastende for de involverte.

Advokat til traktorfører: – Oppsiktsvekkende

– Det er ganske fortvilende at man ikke kan få saken avsluttet til min klient.

Det sier advokat Finn-Ove Smith. Han representerer mannen som kjørte traktoren som turistene kolliderte med.

– For min klient er dette en stor tragedie og han har stor medfølelse for de som har omkommet, men også fra hans ståsted og hans liv hadde det vært greit å få denne saken avsluttet.

Advokat Finn-Ove Smith representerer mannen som kjørte traktoren da ulykken skjedde. Foto: Gisle Forland / NRK

Smith tror utfallet av etterforskningen ikke vil ende opp i straffesak mot noen av de involverte.

Han er kritisk til at saken har tatt lang til å etterforske, og reagerer på at ikke den tsjekkiske sjåføren er blitt avhørt ennå.

– Det er skremmende. Ikke minst fordi man har andre mennesker som sitter og venter.

– Det er ganske forstemmende at man ikke har prioritert å sende ut rettsanmodningen. Jeg syns det er rart at dette ikke ble sendt det øyeblikket at han ble sendt til Tsjekkia. Da hadde man hatt det formelle i orden. Jeg synes det er oppsiktsvekkende tregt.

Bodde hos Ove

De fem tsjekkerne var fisketurister og bodde hos utleier Ove Strand i Stramfjorden i Steigen.

– Det er forferdelig, rett og slett. Man syns synd i familiene som sitter i Tsjekkia, sa Strand til NRK i fjor vår.

Straumfjorden var stamplassen til reisefølget, som var mellom 45 og 80 år. I ti år hadde de hvert år reist til Steigen for å oppleve norsk natur.

Da ulykken skjedde skulle flere til Bodø for å reise hjem med fly.

– Jeg var og snakket med dem en halvtime før de dro, og de var i veldig godt humør, sa Strand.

Men etter en drøy mil, smalt det i den åtte kilometer lange tunnelen. Fire av turistene kom aldri hjem i live.