Dødsulykke etter togpåkjørsel i Bodø

Klokken 14:27 meldte politiet i Nordland om en ulykke der en person skal ha blitt påkjørt av et tog i Bodø.

Tre kvarter senere bekrefter politiet på Twitter et en person er omkommet.

Kjetil Kaalaas ved politiets operasjonssentral sier til NRK at ulykken skal ha skjedd på Vågøynes like utenfor Bodø sentrum.

– Personen ble funnet på Vågøynes. Nå er toget på vei til Mo i Rana for å bli undersøkt av politiet der.

Avisa Bodø Nu skriver at passasjerene om bord skal ha fått beskjed over høyttaleranlegget og at toget på et tidspunkt sto stille på Saltfjellet.

Kaalaas i politiet sier til NRK at toget ikke stanset etter ulykken.

– Det ble ikke oppdaget at en person var påkjørt før toget var på Saltfjellet.

Toget kjørte videre til Saltfjellet før det ble oppdaget at det hadde vært en ulykke.

Hilde Lyng, informasjonssjef i togselskapet SJ, sier til Avisa Nordland at deres tog har hatt en påkjørsel, men at lokomotivfører ikke merket at de hadde kjørt på en person.

– Lokomotivfører merket egentlig ingenting, bare et bitte lite dunk og stoppet ved første holdeplass etter Bodø for å se om det var noe på toget.

Avisa Nordland skriver at lokomotivføreren ikke så noen tydelige tegn på at noe hadde skjedd og derfor kjørte toget videre. Lokføreren varslet operasjonssenteret som tok videre kontakt med politi og Bane Nor - som igjen fant ut at en person var påkjørt.

Lørdag ettermiddag ble Nordlandsbanen stengt mellom Fauske og Bodø etter påkjørselen. Det kan ta tid før strekningen gjenåpnes, skriver Bane Nor i en trafikkoppdatering.

Kaalaas i politiet sier toget også vil bli forsinket etter ankomst Mo i Rana.

– Kan dere si noe om hva som har skjedd?

– Politiet er på stedet og gjør undersøkelser i den hensikt å finne årsaken til forholdet.