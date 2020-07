Politiet meldte ved 14-tiden onsdag at mannen ble hentet opp av vannet ved Hattneset.

Det pågikk en stund hjerte-lunge-redning på stedet, før mannen ble fraktet i helikopter til sykehus.

Da redningshelikopteret ankom sykehuset, ble mannen erklært død, opplyser Universitetssykehuset i Nord-Norge.

De pårørende er varslet om ulykken.

Har beslaglagt dykkerutstyr

Ved 16-tiden opplyser politiet at det er iverksatt teknisk og taktisk etterforskning på ulykkesstedet.

– Vi er på stedet og snakker med vitner. Vi har også tatt beslag i noe dykkerutstyr, for å prøve og avklare årsaken til denne hendelsen, sier Beck.

Finske dykkere

Ifølge politiet er mannen, og gruppen han dykket med, finske statsborgere. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

– Vi har ikke helt oversikt før vi får tatt avhør av de andre dykkerne som har vært sammen med mannen, men vi har per nå forståelse for at det var én av disse som hjalp han på land, sier operasjonslederen.

Ulykken skjedde ifølge politiet ved Hattneset på Austvågøy.