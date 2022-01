Dødsbrann i Bodø: Brannvesenet rykket ut til feil adresse

Onsdag ettermiddag bekreftet politiet at en ung kvinne døde etter brannen i en bolig med flere boenheter i Fredensborgveien.

Det var kraftig røykutvikling på stedet, og flere nabohus ble evakuert på grunn av dette.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om brannårsaken. Flere etterforskningsskritt er iverksatt.

En av tingene politiet og brannvesenet må se på, er hvorfor Salten Brann rykket ut til feil adresse, som Bodø Nu skriver.

Bommet med 1,7 kilometer

Ifølge vitner avisen har snakket med ble det observert blålys i feil ende av Fredensborgveien.

Det første kjøretøyet på vei til stedet bommet med om lag 1,7 kilometer.

Det bekrefter vakthavende brannsjef Joakim Jarnæs overfor NRK.

– Vi kjørte til feil adresse først, ja.

– Hva er det som skjedde?

– Årsaken kan jeg ikke si så mye om nå. Det er altfor tidlig. Hvorfor og hvordan er ikke noe vi tar stilling til nå. Det vil bli nøye evaluert og etterforsket.

– Hvor mye tid tapte dere?

– Det er også for tidlig å si noe om. Vi har masse statusmeldinger og logger vi må se på. Både politi, brann og helse kommer til å se nøye på saken.

– Men vi kommer ikke til å slippe saken med det første. Det er en alvorlig og tragisk sak.

– Ikke fare for spredning

Jarnæs understreker at det ikke er noe å utsette på slukningsarbeidet på stedet. Det ble raskt avklart at det ikke var fare for spredning.

– Det ble tidlig avklart at vi hadde kontroll på situasjonen. Men utfallet her er jo tragisk. Vi ønsker også å uttrykke vår dypeste medfølelse med de etterlatte.