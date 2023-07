29. mai 2021 ble den årlige turen til Higravstinden i Lofoten gjennomført.

Turen endte med at Kari Rødsand mistet livet.

Hun falt, skled ned ei snørenne, slo hodet i en stein og døde.

Saken ble henlagt samme år, men klaget inn til statsadvokaten.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Mette Yvonne Larsen, var svært kritisk til etterforskningen.

Larsen mente at Lofoten Turlag ved Den Norske Turistforening måtte få foretaksstraff fordi sikkerheten ikke var god nok.

Klagen ble ikke tatt til følge og ble dermed henlagt for godt av statsadvokaten.

Larsen sier de etterlatte er skuffet.

– Vi hadde håpet på en straffereaksjon mot DNT, for at de kunne lære at en tur som dette ikke kan håndteres på denne måten uten at det er fare for liv. Og her var det et liv som gikk tapt.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Mette Yvonne Larsen. Foto: Mirwais Moquim

Svakheter, men ingen påviselig sammenheng

Statsadvokat Siv Remen bekrefter at klagen ikke ble tatt til følge.

Hun sier at saken er grundig og godt opplyst.

Men at det ikke er mulig å gjennomføre flere etterforskningsskritt som vil belyse saken slik at det endrer deres vurdering.

Det er Den Norske Turistforeningen som har blitt etterforsket, ikke den enkelte turleder.

Men det ble funnet svakheter:

– Når det gjelder sikkerhet og sikkerhetsrutiner i forkant av turen, har de sakkyndige funnet en svakhet som ligger i manglende systematikk i gjennomføringen i deltakervurderingen, sier Remen og fortsetter:

En annen svakhet er at risikovurderingen ikke var gjort skriftlig.

– Det bryter også med turistforeningen sine interne krav til internkontroll, sier Remen.

Statsadvokat Siv Remen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

De sakkyndige har imidlertid ikke funnet noen påviselig årsakssammenheng mellom disse manglene og ulykken, ifølge Remen.

Hun sier at det er et svært strengt beviskrav i straffesaken, og at det ikke er bevismessig grunnlag for å fastslå skyld i saken.

Klagen tas derfor ikke til følge og saken forblir henlagt.

Redningshelikopter ved Higravtinden i forbindelse med ulykken. Foto: Bent Ribe

Ikke enig i vurderingen

Larsen er ikke enig i statsadvokatens vurdering.

Hun mener DNT burde fått bot.

– Det er så mye svikt rundt både vurderingen av turen av deltakerne sine kompetanse og av turledelsen, at vi tenker at saken burde ledet fram til en bot.

Larsen sier hennes klienter håper Den Norske Turistforeningen har fått en kraftig vekker og en lærepenge.

– Jeg tror DNT, gjennom denne to år lange etterforskningen, kanskje har lært litt og justert seg litt med tanke på turene de arrangerer og sikkerhetsfokuset.

Larsen påpeker at turlederne jo er erfarne fjellfolk. Men hun er bekymret for manglende fokus på sikkerhet for folk som er mindre erfarne.

– Det er så enkelt som å bruke tau og hjelm når du går ned en så bratt skråning og dessuten går bakover. Det ville vært veldig enkelt å forhindre at Kari Rødsand døde, sier Larsen.

– Det vil alltid være en risiko

– Politiet og statsadvokaten har henlagt saken, blant annet på bakgrunn av en omfattende, sakkyndig rapport. Utover det har vi ikke noen kommentar til Larsens kritikk.

Det sier generalsekretær i Den Norske Turistforeningen, Dag Terje Klarp Solvang.

Han mener det er bra at politiet og statsadvokaten, etter grundige undersøkelser, nå har konkludert.

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Henleggelsen betyr mye for de som var involvert i arbeidet med turen. Den er også viktig for alle i DNT som jobber med sikkerhet og turledelse på tusenvis av turer hvert år.

Solvang sier saken har vært krevende, men understreker at Turistforeningen tenker på de etterlatte.

– Særlig krevende har den vært for Lofoten Turlag og de som var med på turen. Men det kan selvsagt ikke sammenliknes med hvordan dette har vært og er for de etterlatte.

Ifølge ham evaluerte DNTs eget sikkerhetsutvalg hendelsen og leverte en rapport.

– Vi har brukt nøye i gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i alle ledd i DNT.

Solvang sier at deres turledere vurderer risiko og sikkerhetstiltak, både før og under turene.

– Det vil alltid være en viss risiko knyttet til å bevege seg i bratt terreng, slik som i Lofoten.

DNT har over 11 000 turer årlig.