Døde etter frontkollisjon



Ei kvinne bosatt på Andøy, omkom etter at to personbiler frontkolliderte mellom Riksgränsen og Katterjokk i Sverige, mandag ettermiddag. I bilen sammen med kvinnen var også hennes to barn og barnefar. Disse tre skal ha moderate skader. I den andre bilen var det en person og to hunder. Skadeomfanget her er ukjent, melder Fremover.