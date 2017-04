Døde av skadene etter frontkollisjon

Det var lørdag kveld at en personbil og et vogntog kolliderte like sør for Kvænflågettunnelen på E6.

Sjåføren pådro seg alvorlige skader i ulykken, og døde søndag som følge av skadene, melder Saltenposten. En annen mann som var passasjer i bilen pådro seg lettere skader.

De to ble fraktet med et Sea King-helikopter til Nordlandssykehuset i Bodø etter ulykken.

Politiet har allerede startet etterforskning og fortsetter med sine undersøkelser i tiden fremover.

– Det er gjort både tekniske undersøkelser på stedet og avhør. Når dette får dimensjon av en dødsulykke går vi bredere ut. Det blir gjort flere avhør, tekniske undersøkelser og vi får bistand fra andre, sier lensmann Robin Johnsen på Fauske.

Ifølge Johnsen skal de to kjøretøyene ha kollidert delvis front mot front.

Føreren av vogntoget skal ikke ha pådratt seg fysiske skader i ulykken, men ble sjekket av helsepersonell på stedet.