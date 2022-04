Død person ved Tverlandsbrua

Politiet bekrefter at de har gjort et funn av en død person ved den mye trafikkerte Tverlandsbrua i Bodø.

Det var Bodø Nu som først meldte om saken.

Den døde er identifisert og de pårørende er varslet.

Operasjonsleder i politiet, Mari Lillestø, forteller at de har opprettet en sak og har satt i gang sine undersøkelser, men at de foreløpig ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.