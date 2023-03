Meldingen kom klokken 09 lørdag morgen.

I forbindelse med funnet har politiet sperret av det aktuelle området i sentrum av Stokmarknes og startet etterforskning.

I en pressemelding skriver de at de jobber ut fra flere hypoteser rundt hva som kan ha skjedd.

Per nå har de ingen opplysninger som tiliser at noe straffbart har skjedd, men understreker at de foreløpig ikke utelukker det.