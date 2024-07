DNT Narvik åpna Nordlandsleden

150 personer møtte opp, den minste i bæremeis, da det i dag var offisiell åpning av Nordlandsruta på Bjørnfjell.

– Det var en fin opplevelse. Sola kom akkurat igjennom. Vi var litt redd for at det skulle bli regn, men det var veldig fin. Fin og god stemning, forteller styreleder i turistforeninga i Narvik (DNT Narvik), Marita Ivarsson Elverum.



DNT Narvik har hatt ansvar for å legge til rette for åpning på Bjørnfjell. Bodø 2024 har også vært en sentral bidragsyter.

Nordlandsruta er ei sammenhengende turrute på langs av Nordlands fjellområder. Ruta er totalt ca. 650 km, og har 42 overnattingssteder og kan gås i 43 etapper. Nordlandsruta er et samarbeid mellom 6 turistforeninger og et 20-talls andre aktører.

Ruta går gjennom tre nasjonalparker, Laponia verdensarvområde, sju reinbeitedistrikt, seks samebyer og gjennom en rekke naturreservat.



Like etter arrangementet starta 15 påmeldte turgåere på den første etappen mot hytta som kalles Vokterboligen.

– De ble flagga i vei ned til Vokterboligen, en av DNT Narviks hytter. Der har de første stopp på veien mot Gautelihytta, som er siste stopp på turen.

Underveis i løypa de skal gå, blir det ulike kulturelle ting som skjer, forteller Elverum.

– Nå var det artisten Maria Solheim som åpna det hele i dag med vakker musikk i fantastiske omgivelser. Så ja, det er flott å ha fått åpna den fine turleden vår, sier styrelederen i DNT Narvik til NRK.