DN: Freiberg blir ny oljeminister

Ifølge avisen skal vesterålingen erstatte nåværende minister Terje Søviknes, som går av på fredag.

Freiberg satt i 20 år i kommunestyret i Hadsel, åtte av disse med vervet som ordfører.

I 2015 rykket han opp til stilling som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han gikk av som statssekretær i fjor sommer.

– Han er ikke en av de kjente profilene til Frp, men har står sterkt i landsdelen og er en som jeg tror lå til å få viktige verv i Frp på et eller annet tidspunkt, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

– Dette er et stort opprykk og et større ansvar enn han har hatt, men jeg tror alle er trygge på at han vil gjøre en god jobb. Med sin erfaring er han ikke noe sjansespill. Han er åpenbart kvalifisert, fortsetter Takvam.

Første minister fra Nordland på fem år

Freiberg er per nå en av to stortingsrepresentanter for Fremskrittspartiet i Nordland.

NRK har forsøkt å få kontakt med Freiberg, uten å lykkes.

Dersom DN har rett, blir Freiberg den første ministeren fra Nordland, siden Lisbeth Berg-Hansen, som var fiskeriminister fra 2009 til 2013.

Han blir altså da den første nordlandske minister i Erna Solbergs regjeringstid.

Hoksrud også inn i regjeringen

Ketil Solvik-Olsen trekker seg også ut av regjeringen og følger kona til legejobb i USA. Han blir erstattet som samferdselsminister av landbruksminister Jon Georg Dale, som utnevnes i statsråd i morgen formiddag. Det melder Dagbladet.

En kilde med kjennskap til prosessen bekrefter overfor NRK at Bård Hoksrud blir ny landbruksminister.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– De færreste hadde nok tenkt på han som landbruksminister, sier Takvam.