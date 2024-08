Disse veiene blir stengt under Arctic Race of Norway

På søndag går startskuddet for Arctic Race of Norway.

Alle etappene er lagt til Salten-regionen med avslutning på Rønvikfjellet i Bodø. Sykkelritter foregår i perioden 4. til 7. august.

Som følge av sykkelrittet blir det redusert fremkommelighet på enkelte veier i Bodø- og Salten-området.

E6, riksvei 80 og Kystriksveien er blant veiene som blir berørt og kommer til å være helt stengt for trafikk i perioder på flere timer. Det opplyser arrangøren og Statens vegvesen i en pressemelding.

I tillegg vil flere fylkesveier og kommunale veier bli stengt som følge av rittet.

Rittet går over fire etapper. Under følger en oversikt over hvilke veier som er stengt.

Etappe 1, søndag 4. august: Bodø – Tuv – Rognan. Trykk på linken for å se kart over stengte veier under etappe 1

Etappe 2, mandag 5. august: Beiarn – Tuv – Løding– Fauske og omegn. Trykk på linken for å se kart over stengte veier under etappe 2.

Etappe 3, tirsdag 6. august: Løding – Tuv – Rognan – Finneid – Jakobsbakken. Trykk på linken for å se kart over stengte veier under etappe 3.

Etappe 4, onsdag 7. august: Glomfjord – Bodø sentrum. Trykk på linken for å se kart over stengte veier under etappe 4.

Enkelte veier vil bli stengt flere ganger, på ulike etapper, skriver arrangøren som har oppgitt stengetidene. Politiet kommer til å styre trafikkavviklingen under rittet, opplyses det om i pressemeldingen.

Videre råder vegveseent trafikanter til å følge med på trafikkmeldingene. Oppdaterte trafikkmeldinger kan du lese på Statens vegvesen sin nettside eller i appen Vegvesen trafikk.

I appen er det også mulig å abonnere på varsler når veier i ditt område eller langs din rute stenges og åpnes igjen.

– Vi anbefaler de som bor og ferdes i området til å sette seg godt inn i stengetidspunkter for aktuelle strekninger, og i størst mulig grad tilpasse egen reise i tråd med dette. Reis før eller etter stengninger, oppfordrer Siril Veiåker Nilsen, seksjonssjef på Vegtrafikksentralen nord i Statens vegvesen.

Nilsen minner samtidig om at det kan skje uhell og hendelser som gjør at veier i området blir stengt også utenom de varslede tidspunktene.