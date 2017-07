Disse valpene har to mødre

En torsdag i juni fødes syv labradoodler. Men hendelsesforløpet foregår ikke helt som normalt. Matmor Silje Brandvoll driver oppdrett på Australsk labradoodle, og forstår tidlig at noe kan være galt. Mamma Lucy har ikke det naturlige temperaturfallet, fødselen går tregere og tregere, og for første gang opplever Brandvoll dødfødte valper.

Fem friske valper gjør at valpelykken etterhvert slår inn, men denne gang er den ikke langvarig.

Fire dager etter fødselen blir Lucy veldig syk. Matlysten er helt borte, og dyrlegen får besøk da hun nekter å spise livretten leverpostei.

Lucy blir diagnostisert med den livstruende sykdommen, hypokalsemi. Heldigvis blir melkekrampene oppdaget i et tidlig stadige, slik at Lucy kommer seg uten varige plager. Matmor er glad, men fortvilet på samme tid. Lucy vil aldri kunne die valpene sine. Sondemating ser ut til å være eneste løsning. Vanligvis er tubemating bare en kortvarig prosess hos de aller minste valpene som ikke går opp i vekt. Nå ser det ut til at matmor må stå på i ukesvis om hun skal kunne redde de fem små.

Men denne gangen stiller flokken opp til disposisjon. For ved Lucys første to kull var familiens andre tispe, Lotta, veldig behjelpelig med stell og kos. Dermed blir det naturlig å teste ut om Lotta også kan produsere melk til valpene. Allerede etter ett døgn med nærkontakt fylles pattene av melk til de fem små, og adopsjonen blir et faktum.

Lucy og Lotta har delt omsorg til fem valper. En av grunnene til at det går er at de to har bodd sammen siden de var små valper, og dermed stoler på hverandre. Foto: Amanda Åsberg

Hele flokken tar ansvar

Etter halvannen uke hadde tante Lotta så mye produksjon at hun fullammet uten matmors hjelp med sondemating.

Mamma Lucy godtok svært raskt at Lotta matet hennes valper. Selv om Lucy ikke kunne mate valpene hjalp hun Lotta med vask og kos.

– Hele flokken er i arbeid. Rio som nå er 14 uker fikk hjelpe til med vask og stell allerede da valpene kun var en uke gammel, forteller Brandvoll.

14 uker gamle Rio har lært valpene hvilke leker som er morsomst, og hvilke sko som smaker best siden valpene var litt over en uke gamle. Foto: Amanda Åsberg

– Flokken må føle seg trygg

Når melkekramper rammer en diende tispe leter bestandig dyrlegene etter en erstatter. Vanligvis er dette en tispe som allerede har et eget kull med valper.

I slike situasjoner pleier vi å lete etter en amme, men eier selv foreslo å prøve egen tispe. Det er veldig trivelig at det lot seg løse så greit denne gangen. Linda Bakken Bøe, Dyrlegene Bodø

Dyrlegen forteller at hun har hørt om lignende tilfeller. Likevel skal særskilte forhold ligge til rette for at en slik adopsjon godtas og kan forekomme.

I dag viser Lotta respekt ovenfor Lucy når hun er inne i valpebingen. Når den ene er hos valpene skygger den andre banen til bingen er ledig. Foto: Amanda Åsberg

Rita Angler arbeider hos Salten hund på Rognan. Foto: PRIVAT

– For at dette skulle fungere er det viktig med trygghet. Trolig bor de i et miljø som ikke er stressende og dermed fungerte det, forteller Rita Angler.

Angler er utdannet atferdskonsulent for selskapsdyr fra universitetet på Ås. Hun jobber til daglig med dyr som har atferdsproblemer.

– Noen tisper har løpetid samtidig når de bor i flokk. Da kan tispen være klar for å produsere melk til den andre hundens valper om nødvendig, forteller Angler.