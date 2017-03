Disse tøffe damene vier natten sin til «skreiwatch»

VM i skreifiske er over for i år, men det er ikke bare deltakerne som har hatt lange netter. For når fiskerne kommer i land, begynner festene for alvor i Svolvær sentrum. Da er damene i Sivilforsvaret på plass.

– I natt skal vi patruljere kaiene og følge med på at ingen detter utfor, sier Katrine Mørtsell i Sivilforsvaret.

Ustødige mannfolk

– Bruker det å skje ulykker?

– Ja, det gjør det. Hvert år og det er mest mannfolk.

I Sivilforsvaret sitt telt i Svolvær sentrum er en god gjeng samlet. De fleste er damer. På grunn av mye vind og is kan det bli en utfordrende natt. Dersom noen faller i sjøen, er det vanskelig å fange dem opp fordi vinden gjør det vanskelig å høre, sies det rundt bordet.

– Hvorfor er ikke du ikke heller på fest?

– Jeg synes oppdraget er spennende og har satt av helga mi til dette, forteller Katrine Mørtsell i Sivilforsvaret Foto: Ole Dalen / NRK

– Dette er spennende. I natt skal jeg passe på mannfolka. De setter veldig stor pris på at vi er ute og patruljerer, sier Mørtsell.

VM i skreifiske er en av verdens største fiskekonkurranser. I år deltok rundt 600 personer fra ti ulike nasjoner og over 70 båter.

Årets fiske har ikke vært av det beste, og sammenligna med tidligere år har 2017 vært dårlig.

Travelt for politiet

Det er ikke bare damene i Sivilforsvaret som må holde øynene åpne. Politiet i Lofoten har hatt nok å gjøre under årets verdensmesterskap, men er godt fornøyd med både deltakere og egen innsats.

– Nei da jeg er ikke sliten! Men det er klart det er hektisk, men det var vi forberedt på, forteller operasjonsleder i politiet, Svein Tore Engen.

– Det er jo sånn som tidligere år. Noen meldinger om fyll og vanskelige personer, men heldigvis ingenting alvorlig, legger han til.

En person ble satt i drukkenskapsarrest

Engen setter pris på hjelpen fra Røde Kors, Kystvakta og Sivilforsvaret.

Trygt i seng

– Dær e dåkker på trolltur, trollkjerringe! roper en feststemt deltaker.

– Nei da, det er kanskje du som er på trolltur, svarer Line Dybvik muntert.

Dybvik har etterlatt mann og tre barn hjemme for å hjelpe til. Sammen med to andre damer patruljerer hun på kaia og vil hjelpe mannen trygt oppi båten sin.

Line Dybvik sier det er fint å bidra, og synes det er greit å bruke natten på å holde festen trygg. Foto: Ole Dalen / NRK

– Jeg tror ikke det er så lurt at han går alene, så vi får hjelpe han i seng.

– Holder du meg? spør mannen mens han klatrer over i båten.

– Jada, forsikrer Sivilforsvaret.

Og natten ender med at alle går tørrskodd hjem fra VM i skreifiske 2017.