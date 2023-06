I nesten 12 år var Ida Bjørkli eier av katta Tassen. En kastrert hannkatt som likte å være mest mulig alene, men av og til kunne søke kontakt dersom han ønsket mat eller litt kos.

På sine eldre dager endret Tassen seg.

– Han ble mer nærgående og begynte å mjaue en del, noe han aldri før hadde gjort, forteller matmor Ida.

Etter hvert begynte han også å tisse og gjøre fra seg i huset, samtidig som han ikke ønsket å være ute mer, noe han før var veldig glad i.

– Han kunne gå frem og tilbake på samme plass hele tiden, og det virket som om han noen ganger ble desorienter og ikke skjønte hvor han var.

Det viste seg at Tassen hadde fått demens.

– Jeg var klar over at dyr også kunne få demens, så når han endret seg begynte jeg å skjønne hva det var.

Ifølge veterinæren bør eiere være obs på symptomer på alderdom hos kjæledyrene. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

Samme mat til samme tid

Ny oppførsel er et av de tydeligste tegnene på at kjæledyret ditt begynner å bli gammelt.

Det sier veterinær Linda Bakken Bøe hos dyrlegene Bodø.

– Spesielt katter er veldig konservative og gjør ikke noe nytt med mindre de har en god grunn til det. Veldig ofte har de gått samme rute igjennom stua og spist samme mat på samme sted til samme tid om dagen.

Dersom pus begynner å finne på noe nytt, er det helt rett at man som kjæledyreier begynner å lure, forteller Bakken Bøe.

Man bør være obs på symptomer på alderdom hos kjæledyr så tidlig som mulig.

– Ha forståelse for at dyret ditt er blitt gammelt og dermed kan trenge mer kos og oppmerksomhet. Dyret kan bli engstelig og redd dersom eier ikke helt skjønner hva som feiler det, mener katteeier Ida Bjørkli.

Matmor Ida Bjørkli hadde heldigvis hørt at kjæledyr også kunne få demens. Foto: Privat

Kan forebygge

En katt regnes som senior fra den er syv år gamle, ifølge Bakken Bøe. Det samme regnes generelt for hunder, men her kan det være stor variasjon på rasene.

– Såkalte gigantraser blir gamle veldig tidlig. Eksempler på slike raser er blant annet irsk ulvehund og grand danois.

Veterinæren i Bodø sier flere kan gå i fella ved å ikke tenke på aldersrelaterte problemer knyttet til dyret sitt før de har nådd en spesifikk alder.

Veterinær Linda Bakken Bøe mener folk kan glemme at det som kan skje med oss mennesker som gamle, også kan skje med våre kjæledyr. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi må til enhver tid tenke at det som kan plage oss mennesker, også kan plage dyrene våre.

Inge Vogt Engeland er spesialist i smådyrsykdommer hos AniCura Telemark, og er Norges første veterinær med mastergrad i kardiologi.

Han forteller at å ta med seniordyr på regelmessig kontroll kan være den beste garantien for en god alderdom.

– Når kjæledyret eldes kan flere sykdommer gi nedsatt livskvalitet. Heldigvis kan man forebygge og forsinke utviklingen av mange av disse sykdommene, hvis de oppdages tidlig.

Her er noen tips for å gi kjæledyret ditt en god og trygg alderdom:

Ta hensyn

Det er viktig å ta hensyn til at din firbente venn blir eldre. Den trenger mer søvn og hvile, ro og trygghet, tilpasset kost og mosjon.

– En eldre hund eller katt kan lettere bli kald og få skjelettplager, så kanskje den trenger et varmere og mykere underlag når den skal sove, sier Engeland.

Store endringer i mosjonsnivå er ikke bra for et aldrende dyr.

– Hvis du ligger på sofaen i tre måneder og så tar en hard tur, så får det større konsekvenser for et eldre dyr enn et yngre dyr, slik det er for oss og, forteller Bakken Bøe.

Eldre dyr trenger mer hvile, og kan også finne på å endre favorittsoveplass. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

De vanligste tilstandene

Ledd- og skjelettsykdommer er vanlige hos både hunder og katter. I tillegg er det flere som får problemer med tennene. Så mange som 60 % over fem år kan få tannsykdommer som ofte er svært smertefulle.

Svært mange får problemer med tenner og tannkjøtt. Forkalkninger og stivhet i rygg og ben er også vanlig.

Sykdommer i indre organer som lever, nyre og tarm er heller ikke uvanlig. I tillegg kan kjæledyrene få demens.

Forebyggende helsehjelp

Kontakt veterinær for råd, time eller flere undersøkelser, oppfordrer Bakken Bøe.

– Det er selvfølgelig slik at det kan feile dyret alt mulig, på samme måte som alt mulig kan feile oss.

Årlige helsesjekker og vaksine er alltid lurt. I tillegg finnes det fôr spesialtilpasset seniordyr.

Symptom å se etter

Unormal adferd er et tydelig tegn på at kjæledyret ditt kan ha usynlige plager, sier Bakken Bøe.

– Hvis de bytter favorittsted å ligge på, eller slutter å sitte i vinduskarmen hvor de alltid har sittet. Det kan være ganske tydelige og seine tegn på at de har hatt vondt lenge.

At dyret plutselig begynner å gjøre fra seg inne og virker desorientert er vanlige tegn på demens.

