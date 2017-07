Disse nøstene får forskerne til å smile

– Det ser svært bra ut, også på svensk side ser det veldig bra ut, til tross for at det ser ut til å være lite lemen, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, i Miljødirektoratet.

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad. Foto: Miljødirektoratet

Forskerne er optimistisk, selv om de er helt i begynnelsen av overvåkingssesongen. Så langt er det registrert 119 nye valper i tilsammen 25 kull i 11 ulike fjellområder (se oversikt lenger ned i saken)

I såkalte «lemenår», eller toppår for smågnagere, lever revene godt. I bunnår er det svært få valper som blir født, og enda færre som lever opp. Det gjør dem sårbare, for arten har kort levetid.

– I snitt lever fjellreven i tre-fem år. Men i Sverige har de funnet en fjellrev som levde i 12 år, som hadde fire-fem store kull, og ble kalt «drottningen», forteller Bolstad.

Rødreven er en trussel

Fjellereven har sin hovedutbredelse i fjellområdene langs grensen mellom Norge og Sverige, og har i lengre tid vært en av Skandinavias mest truede dyrearter. Disse to er fotografert i Junkeren i Rana. Foto: Vegar Pedersen, SNO

Fjellreven ble nærmest utryddet som følge av jakt. I 1930 ble revene fredet, men da hadde jegerne gjort stor skade på den sårbare bestanden.

Les også: Rødrev tatt på fersken mens den drepte utrydningstruet fjellrev

– Den største trusselen i dag er rødrev. Rødreven tar over flere og flere fjellrevhi. I tillegg er lemensyklusen varierende, noe som har en sammenheng med klima og mer ustabilt vinterklima, sier Bolstad.

Les også: Reagerer på utrydningstruet fjellrev i turistreklame

For den hissige gnageren er avhengig av å yngle under snøen, men mye mildvær, ising og vann, i stedet for snø setter en stopper for at de får unger.

Status årets ynglinger av fjellrev 2017 Fjellområde Kommune Antall kull Antall valper Merknad Finse Ulvik 1 min 7 Reinheimen Rauma 1 min 5 Snøhetta Lesja 3 min 9 Snøhetta Oppdal 6 min 35 Snøhetta Dovre 3 min 17 Knutshø Oppdal 2 min 15 Sylan Tydal 2 min 5 Blåfjella Lierne 2 min 5 Hestkjølen Lierne 2 min 8 Junkeren Rana 2 min 6 Saltfjellet Saltdal 2 min 7 1 kull drept av jerv Totalt 25 kull min 119

– Derfor vi driver med tilleggsfôring, for å berge dem ut av de sviktende lemensyklusene. Så vi håper vinterklimaet blir mer stabilisert, forteller han.

Så på at jerven drepte fem valper

Her har jerv tatt ut et helt kull med valper i Saltfjellet våren 2017. Foto: Jim Tovås Kristensen, Statskog Fjelltjenesten

I tillegg er den lille reven utsatt for angrep fra andre dyr. Det ble utmarkskonsulent Jim Tovås Kristiansen i Fjelltjenesten vitne til da han overnattet i telt et stykke fra et fjellrevhi for to uker siden.

– Jerven stupte bak en tue og tok en valp. Sekunder etter var valp nummer to tatt, skriver han i en e-post til NRK.

– Da hadde den drept fem valper. Fjellrevtispa eller hannen viste seg ikke denne morgenen. Dette, i tillegg til at valpene var veldig små, gjorde at jerven hadde en enkel jobb, skriver Kristiansen.

Griper ikke inn

Men til tross for at myndighetene bruker store ressurser på å avle fram nye rever og berge bestanden, griper de ikke inn når revekull blir angrepet.

– Vi skal ikke ta bort jerv, selv om han er i nærheten av fjellrevautomater. Det er sjelden at jerv går til angrep på valper, sier Geir Heggmo som er fagansvarlig på fjellrev i Nordland Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.