Ornitolog oppdaget rosa fiskemåker: – Jeg har aldri sett det før

Ornitolog Atle Ivar Olsen følger ekstra med nå når trekkfuglene vender tilbake til Nordland. Rosa hettemåker har han sett noen ganger, men aldri rosa fiskemåker

– Jeg regner med at de mest sannsynlig ble presset inn til Nesna av den sterke vinden og uværet som herjet ute i havet.

Atle Ivar Olsen har kikket på fugler siden han var åtte år gammel, men han har ikke sett rosa fiskemåker før. Foto: Hans Petter Sørensen

Fra han var guttunge har han sett på fuglene som passerer Nesna på vei nordover for å hekke. De aller fleste har hvite og grå fjær, men fjærdrakten påvirkes av hva fuglene spiser.

Han forteller at det kan være to årsaker til at måkene har blitt rosa på brystet.

– Disse måkeartene eter alt de kommer over. Nå på våren er det algeoppblomstring som tiltrekker seg krepsdyr. Måkene kan ha kommet over slike krepsdyr som har rødt fargestoff naturlig i seg. De kan også ha spist fiskefôr som inneholder fargestoffer for å gjøre laksen rød.

Rosa hettemåker og fiskemåker tar en pause på trekket nordover. Det er lett å se hvilke måker som har spist fiskefôr eller krepsdyr. Foto: Hans Petter Sørensen

Spiser fargestoff når fjærene dannes

Zoolog Petter Bøckmann forklarer at grunnen til at flamingoer er rosa, er fordi de spiser smådyr med fargestoffer mens fjærene dannes.

– Fjær på en fugl er en død struktur som ikke kan bli farget av mat, med mindre de blir dannet når fuglen spiser.

Zoolog Petter Bøckmann Foto: Åse Vartdal / NRK

Bøckmann sier fuglene kan ha svømt i noe som har gitt dem fargen.

Mye tyder at fuglene har fått i seg fargestoff mens fjærene har blitt dannet. Ifølge Gyldendals store fugleguide skifter måkene en del av de små fjærene på bryst, hals og hode i perioden februar til mai.

– Tror ikke de har svømt i noe

– Det er nok derfor de store fjærene på vingene som ikke er skiftet har sin vanlige farge. Måkene renser fjærene sine hver dag, så jeg tror ikke de har svømt i noe, sier Atle Ivar Olsen.

Olsen forteller at fuglene kun var en dag på Nesna før de fløy videre nordover. Hettemåke og fiskemåke hekker langs hele kysten i Nordland på sommeren og overvintrer på sørvestlandet eller i Storbritannia.

– Jeg har en kjenning som overvintrer i nærheten av en søppelplass utenfor London. Nå er fuglen tilbake for å hekke på Nesna, sier ornitologen.

Både hettemåke og fiskemåke er på rødlista for fugler. Og disse sjeldne eksemplarene med rosa fjær, kommer neppe til å skille seg ut så lenge.

– Hvis de ikke spiser mer av den maten vil fargen forsvinne i løpet av et par uker.