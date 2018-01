Disse kommunene blir berørt av regjeringens kutt i eiendomsskatten

I den nye regjeringsplattformen har den blågrønne regjeringen foreslått å redusere den maksimale satsen for eiendomsskatt i kommunene fra sju promille, som den er i dag, til fem promille.

I regjeringsplattformen er ordlyden minimum to promille i reduksjon, noe som i praksis betyr at endringene kan være større.

– Konkret betyr det at de kommunene som har innført eiendomsskatt på bolig med en sats på fem promille eller høyere, blir nødt til å redusere skattesatsen til det taket som blir fastsatt om regjeringen får flertall i Stortinget, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Mellom Lindesnes til Nordkapp er det snakk om vel 70 kommuner som berøres av forslaget dersom det vedtas i Stortinget.

NRK har tidligere omtalt at Siv Jensen gikk til krig mot eiendomsskatten. Hun var på besøk i 2017 for å møte en av innbyggerne i Bodø, som hun har omtalt som et skrekkeksempel på eiendomsskatten.

Bakgrunnen for kuttene er blant annet at dette var et av punktene regjeringen gikk til valg på. Siv Jensen har tidligere uttalt at eiendomsskatten er en grunnleggende usosial måte å bli skattlagt på.

Redusert makssats kan gi budsjettkutt

Ifølge Eide kan det få konsekvenser for hvor mye den enkelte kommune har å rutte med i budsjettet.

– I de 70 kommunene på landsplan hvor beløpet blir satt ned er konsekvensen i praksis det første året at det blir lavere eiendomsskatt, men så blir det også noen upopulære kutt som må gjøres i kommunebudsjettet samtidig.

– Vil ikke da kommunene finne andre måter å ta inn de pengene på?

– Der man for eksempel har bunnfradrag på bolig er det selvsagt mulig, så kan man jo gjøre den tyngre jobben med retaksering av eiendommer om det blir nødvendig.

Med noen unntak er det altså kun budsjettkutt som kan være med på å ta inn for inntektstapet i eiendomsskatten.

– Vi får ta utgangspunkt i det som faktisk står i regjeringsplattformen. Det vil jo bety at litt i underkant av 400 millioner vil falle bort. Fortsatt er det omtrent 12 milliarder som vil være eiendomsskatt, sier Eide.

Her er oversikten over de berørte kommunene

Ifølge regjeringsplattformen er det snakk om minimum to promille reduksjon. Dersom reduksjonen blir to promille er det følgende kommuner som rammes. Om reduksjonen blir på mer enn to promille, vil flere kommuner rammes.