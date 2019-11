Disse kan bli Årets Nordlending 2019 - stem på din favoritt

Totalt kom det inn over 700 nominasjoner, fordelt på 189 forskjellige navn, da juryen ba folket i Nordland om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.

Nå har juryen bestemt seg for hvilke ti som blir kandidater.

- Også i år ble det utfordrende å velge hvem som skulle bli de endelige kandidatene. Jeg skulle ønske vi kunne løftet frem 20 stykker. Minst. Og vi har gått gjennom samtlige kandidater vi har fått inn forslag på, sier jurymedlem Mariann Meby i Bodø Energi.

Mariann Meby i Bodø Energi. Foto: Bjørn Armand Vagle

- Når det er sagt, så synes jeg at vi i juryen så absolutt har funnet 10 verdige kandidater. Og jeg må gjenta; at jeg lar meg imponere over de som har en så sterk indre drive og en passion for sitt prosjekt. Som individer er de viktige for samfunnet de er en del av.

Engasjement

Det kom altså inn forslag på 189 ulike kandidater. I fjor var det rekordmange 202 navn å velge mellom, og i 2017 var 197 ulike navn inne til vurdering hos juryen.

- Det har, som alltid, vært fantastisk å se engasjementet ute i befolkningen. Vi har hatt en vanskelig jobb med å finne fram til ti kandidater, samtidig som det har vært veldig inspirerende å se det gode engasjementet som har kommet fra folk der ute, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Dette er årets ti kandidater:

Håkon Evjen, Narvik

Mona Mosti, Fauske

Max Davis-Lind, Narvik

Lisa-Marie Karlseng Utland, Rana

Gøran Aamodt, Bodø

Ramona Lind, Sortland

Mohamed Hussein Dirshe, Vågan

Jenny Myklebust, Nesna

Håkon Skog Erlandsen, Rana

Nilofar Nori, Hadsel

- Det har vært inspirerende å gjennomgå alle kandidater. Engasjementet har vært stort - og mange flotte folk er foreslått. De 10 kandidatene vi har landet på kommer fra hele fylket og viser en bredde i engasjement, prestasjoner og ekstraordinær stå-på-vilje. De kommende ukene skal vi bli bedre kjent med dem, og det gleder jeg meg til, sier Ingelin Noresjø.

Næringsråd i Nordland og 2. nestleder for KrF, Ingelin Noresjø. Foto: Nordland kommune

Stem på din kandidat

Nå går nemlig arbeidet inn i en ny fase, og også her er juryen avhengig av hjelp fra Nordlands befolkning.

For tradisjonen tro bes også folket om hjelp til å velge ut hvem av de ti kandidatene som skal vinne. Juryen oppfordrer folk til å stemme på nett der man kan gi sin begrunnelse for valget. Disse blir vektlagt i utvelgelsen.

Det er også mulig å stemme på e-post. Du kan sende en e-post til nordlending@an.no med kandidatnummeret - og gjerne en begrunnelse.

Avstemningen avsluttes 9. desember klokka 10.00. Hvem som kåres til Årets Nordlending i år, offentliggjøres like før jul.