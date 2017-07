Disse festivalene bør du ikke gå glipp av

Ferske tall fra Finn.no sin årlige reiseundersøkelse viser at over halvparten av nordmenn som skal ferie i sommer velger en Norgesferie. Flybilletter til Bodø, Tromsø og Alta har de siste årene fått en solid økning, ifølge undersøkelsen. Billetter til Hammerfest, Leknes og Svolvær har økt kraftig fra 2015 til i år.

Uforglemmelige festivaler

En omtales som «verdens vakreste festival» mens de andre er kjent for skape folkefest. De som reiser til Nord-Norge får kanskje ikke det varmeste sommerværet, men festivalene byr på magisk stemning og variert musikk.

– Vårt fokus er å sørge for at det finnes festivaler her nord som tilbyr noe for alle. Noen er mer anerkjent internasjonalt, men det finnes også mindre festivaler, sier Tove Veiåker i Nordland Fylkeskommune.

Mange festivaler på kort tid kan gjøre det vanskelig å velge. Noen har som tradisjon å dra på Parkenfestivalen i Bodø, mens andre reiser til urfolksfestivalen - Riddu Riđđu i Manndalen i Troms eller til Midnattsrocken i Lakselv.

SAMISK PROFIL: Både Riddu Riđđu og Márkomeannu har fokus på en samisk profil med musikere fra hele Sápmi. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Særpreg og samisk kultur

URFOLK: Riddu Riđđu i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms forsøker å vise mangfold. Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Både Riddu Riđđu i Manndalen og Márkomeannu i Evenes ønsker å ha en samisk profil med musikere fra hele Sápmi. Mens Riddu Riđđu fokuserer mer på urfolk så har Márkomeannu et litt annet preg.

TROLSK STEMNING: Festivalen Márkomeannu har en stor festivalcamp med utsikt over hele marka og bygda, sier produsent Anne Henriette Hætta Reinås. Foto: JUUSO VUOTILAINEN

– Vi fremmer markasamisk kultur med et tettpakka program, alt fra visuell kunst til samisk rap. Det er noe for alle her, forteller produsent Anne Henriette Hætta Reinås

En av verdens vakreste festivaler

TRÆNA: Festivalen ligger på den lille øya Træna i havgapet på Helgelandskysten, i Nordland. I år arrangeres festivalen for 14. gang. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Turistforening

Festivalsjef Jim Marthinussen ser frem til årets Trænafestival. Den britiske avisa «The Guardian» omtale festivalen som en av europas beste og vakreste i 2015. Den omtalen lever i beste velgående.

– Ikke et hus står tomt når Trænafestivalen starter. Hele befolkningen våkner opp og festivalen gjør noe med stoltheten vår. Det betyr veldig mye og gir motivasjon til å arrangere år etter år, sier festivalsjef Jim Marthinussen

Hvilken artister gleder du deg mest til å oppleve?

– Konserten på Kirkhelleren lørdag blir det store. Så den gleder jeg meg veldig til. Ellers Sigrid som er en rå live-artist, en kan bli rørt kun ved å se på henne, sier Marthinussen.

Noe for enhver smak

Det finnes mange festivaler i de tre nordligste fylkene i landet, men noen er mer anerkjent og spesielle enn andre. Det de alle har til felles er en opplevelse av det beste Nord-Norge har å by på, nemlig folka og naturen.