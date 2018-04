Disse elgene forbauser: – De har knekt koden

– Disse elgene oppfører seg eksemplarisk, sier Kari Vassbotn, distriktsleder i Trygg Trafikk Nordland.

Elgene hun snakker om ble fanget på film under soloppgangen i Lofoten i dag tidlig. Over et jorde kom seks elger tuslende på rekke og rad. Alle med samme mål; andre siden av veien.

Se den spesielle oppførselen nederst i saken.

– Vi har hatt en holdningskampanje mot elg i Lofoten, fleiper Vassbotn.

Kari Vassbotn, distriktsleder i Trygg Trafikk synes elgene oppførte seg eksemplarisk. Foto: Ola Helness / NRK

Det kan se ut som elgene har lært seg hvordan man skal oppføre seg i trafikken. Hver og en av elgene stoppet opp og tittet til begge sider. Når bilene har stoppet opp går de over veien.

De har lært å knekke koden

Zoolog Petter Bøckman er overrasket over oppførselen til elgen, men sier det bare var et tidsspørsmål før elgen tok lærdom.

– Det er rundt sju tusen elg som blir drept i trafikken hvert år, det var bare et tidsspørsmål før de lærte seg å knekke den koden, sier han og understreker at det ikke er sikkert at dyrene skjønte hva de gjorde.

Zoolog Petter Bøckman lot seg fascinere av elgene som har lært seg trafikkreglene, men tror det var tilfeldig. Foto: Petter Sommer / NRK

– Hvis elgen har knekt koden og skjønt at biler er farlige vil de ha en mye større sjanse til å overleve enn sine artsfrender, sier Bøckman.

Vi må også lære at trafikken er farlig

Bøckman forteller at elg ikke er naturlig skeptisk til trafikk og at de på samme måte som mennesker må lære seg at trafikk kan være skadelig.

– Elgen er naturlig redd for ulv og mennesker, men ikke trafikk. Derfor må de lære seg at trafikken er farlig, men det store spørsmålet er om elgen har hjerne nok til å forstå det.

Bøckman tror ikke elgen er smart nok til å lære av andre elgers feil, og tror elgene i Lofoten var i slekt med hverandre.

– Siden det var sju elger som gikk sammen er det naturlig å tro at de er i slekt og dermed har det samme genmaterialet. Alle dyr er ulike og reagerer forskjellig, så dette kan rett og slett dreie seg om en mutasjon eller en spesiell gensammensetning.

Ikke stol på at elgen forstår at biler er farlige

Vanligvis vandrer elgen ut i veien på måfå når den beveger seg i nærheten av trafikkerte veier.

– Det kan virke som den får litt panikk når den oppdager bilene. Evnen disse elgene viser til å unngå biler kan ha oppstått helt tilfeldig.

Også Vassbotn i Trygg Trafikk sier vi fortsatt bør være skeptiske til elg som vandrer langs veien.

– Slett ikke alle elger er like veloppdratte. Ikke stol på at den neste elgen du møter venter høflig, sier hun.