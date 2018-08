Disse avdekker svindel i reiselivsbransjen for over 100 millioner kroner i året

Det startet som et selskap under Widerøe. Formålet var å utvikle og drifte et internettbasert bookingsystem for flyselskapet.

Siden har oppgavene blitt flere. I dag hjelper Widerøe Internett AS, eller WIAS, reiseoperatører over hele verden med å avdekke svindel i stor skala.

– Våre kunder sparer godt over 100 millioner kroner i året på at vi avdekker svindelforsøk for dem, sier daglig leder Odd Langvatn i Widerøe Internett i Mosjøen.

Eget system

Allerede i 2003 fikk de ansvaret med å hindre svindel i Widerøe.

Siden har de jobbet med å utvikle et datasystem som overvåker billettsalget til stadig flere kunder over hele verden.

– Vi har blitt mer kommersiell og tilbudt denne løsningen til flere. Vårt system er slik at når programmet finner avvik, gjennomfører vi egne kontroller for å avdekke om våre kunder er blitt forsøkt svindlet, sier Langvatn.

Nå analyseres 50.000 bookinger hver dag fra både flyselskap og reisebyrå. Målet er å finne mønster som avviker fra normalen.

– Det foregår svindel i høy skala over alt. I reiselivsbransjen ser man at rundt 30 av 10.000 bookinger er svindel.

– Jeg vil nok påstå at vi er blant de beste i verden på akkurat dette. Det er vi selvfølgelig stolt av, men vi jobber stadig for å bli enda bedre, fortsetter Langvatn.

Widerøe har mange datterselskaper. Her ser vi et fly under landing på Bodø lufthavn. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Hindrer tap av inntekter

Widerøe har flere datterselskaper. WIAS er en av disse. Flyselskapet Widerøe er derfor teknisk sett en kunde av WIAS, forteller informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Catharina Solli er informasjonssjef i Widerøe. Foto: Widerøe

– Systemet avdekker misbruk av student- eller ungdomsbilletter, for eksempel. Det avdekker også når det blir kjøpt billetter med stjålne kredittkort.

Svindel av ungdomsbilletter, ved at man kjøper billetter reservert de under 26 år selv om man er eldre, er ikke lenger et stort problem. Blant annet takket være teknologien fra WIAS.

Nå bruker flere store internasjonale aktører systemet for å verifisere at det er rett person som kjøper billettene, forteller Solli.

Det er viktig for flyselskapene, forklarer hun. Hvis en person kjøper en flyreise med et stjålet kredittkort, og reisen gjennomføres, er det slett ikke sikkert at flyselskapet får igjen pengene sine.

– Kort og godt hindrer det tap av inntekter.

– Være på vakt

Men det er en tøff kamp. Svindlerne jager nye løsninger og tar alle midler i bruk.

– Hele tiden må vi være på jakt etter nye måter å svindle på. Svindlerne lærer hele tiden og følger med, sier Tom Duesund som er en av et titalls ansatte WIAS har.

Og med avdelinger andre steder i verden er alle på jakt etter å ta svindlerne hvert minutt og sekund hele døgnet.

– Vi lærer av dette, men dessverre så er det enorme summer som går tapt hvert eneste år, opplyser Langvatn.

Brukes til menneskehandel

Billettsvindel er noe Europol har fokus på.

I juni ble 141 personer arrestert i et stort internasjonalt samarbeid for å komme problemstillingen til livs. Det estimeres at flyindustrien taper over én milliard dollar hvert år på grunn av billettsvindel.

Internasjonalt blir billettene ofte kjøpt for å legge til rette for mer alvorlige kriminelle handlinger, som ulovlig innvandring, menneskehandel, narkotikasmugling og terrorisme, ifølge Europol.