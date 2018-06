Direktoratet: Hurtigruten brøt loven under seilas til Svalbard

– Direktoratet er av den oppfatning at skip registrert i NIS etter gjeldende rett ikke kan føre passasjerer mellom havner på fastlandet, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en epost til Sysla.

Passasjerfergen Spitsbergen la i mai ut på en tolv dager lang seilas fra Bergen til Bjørnøya og Svalbard, og stoppet ved norske havner underveis.

Måtte ha anløpt to utenlandske havner

I forkant hadde Hurtigruten flyttet fergen fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det betyr at selskapet ikke trenger å tilby norsk tariff for de ansatte om bord.

For at seilasen skulle vært lovlig, måtte Hurtigruten ha anløpt to utenlandske havner i løpet av seilasen, ifølge direktoratet. Hensikten med restriksjonene NIS-registrerte skip er underlagt, er å hindre utkonkurrering av skip som seiler under NOR og må betale norsk tariff.

– Ikke i strid med regelverket

Hurtigruten mener skipet hadde anledning til å seile mellom norske havner, siden det ikke tok på eller slapp av passasjerer.

«På den omtalte seilingen tar vårt skip kun om bord passasjerer i Bergen og fører de til Longyearbyen – via diverse havner på veien. Alle passasjerene føres derfor til eller fra Svalbard. Farten omfattes derfor av unntaket i § 2», skriver rederiet i en redegjørelse til direktoratet.

– Vi er uenige i tolkningen og mener Hurtigrutens Svalbard-seilinger ikke er i strid med NIS-regelverket, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til Sysla.

Han poengterer at Hurtigruten har gjennomført tilsvarende seilaser med NIS-flagg i mer enn ti år, spesielt med ekspedisjonsskipet Fram, som ble levert i 2007.