Undersøkte ikke nedslående krefttall – skylder på stort arbeidspress

Onsdag måtte sykehusdirektøren ved Helgelandssykehuset forklare seg for Helse Nord-styret.

Bakgrunnen er beslutningen om å stanse kreftoperasjonene i Sandnessjøen med umiddelbar virkning.

Det skjedde i starten av januar. Kort tid etter skulle helseministeren si sin mening i den betente sykehusstriden på Helgeland.

Stansen ble derfor tolket av enkelte som et forsøk på å sverte sykehuset.

Helgelandssykehuset har erkjent at en Facebook-post var den utløsende faktoren for stansen. Innlegget viste at sykehuset hadde høyere dødelighet 100 dager etter tykktarmsoperasjon enn ved andre norske sykehus.

Samtidig var tallene små. Kreftregisteret advarte derfor mot en for enkel tolkning av tallene.

Mens debatten raste, gikk en faggruppe fra Helse Nord gjennom tallene.

Etter én uke var konklusjonen klar; Sykehuset i Sandnessjøen kunne trygt starte opp med operasjoner igjen. Tallene hadde bedret seg siden 2017 og faggruppens medlemmer fant ingen grunn til uro.

Alt vel, altså. Eller?

Kanskje ikke.

Denne Facebook-posten bidro til stans i alle tykktarmskreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Foto: Skjermdump/Magne Myrvold

Tok selvkritikk

For statistikken hadde vært kjent for ledelsen i flere måneder.

I mellomtiden hadde seks pasienter blitt operert. Altså før avdelingen ble stanset med umiddelbar virkning i januar, og etter at tallene hadde begynt å spre seg på sosiale medier.

Styremedlem i Helse Nord, Svenn Are Jenssen, er blant dem som har vært kritisk. Han uttalte i januar at han ikke i sin villeste fantasi kunne forstå hvordan man kunne prestere å stenge ned operasjonene.

For hvis tallene var så alvorlige - hvorfor gjorde man ikke noe før?

Direktør Hulda Gunnlaugsdóttir har levert en skriftlig redegjørelse til styret. Hun utdyper overfor NRK at hun ikke er helt uenig i kritikken:

– Helgelandssykehuset har vært under et stort arbeidspress på grunn av mange ulike saker. Vi burde tatt tak i tallene tidligere, men det gjorde vi ikke.

I den skriftlige redegjørelsen til Helse Nord-styret, peker hun på stort arbeidspress i forbindelse med den framtidige sykehuslokaliseringen, mange innsynsbegjæringer og håndtering av varslersakene.

Under styremøtet ble det sagt at det ikke er vanlig å stenge ned en avdeling, uten først å undersøke om statistikken gir et feil bilde.

– Jeg tar med meg tilbakemeldingene. Det viktige for meg er at vi nå har iverksatt tiltak som skal bedre fagmiljø og arbeidsmiljø.

Direktøren står fast ved at det var riktig å flytte operasjonene, men at formidlingen og prosessen av beslutningen burde vært håndtert annerledes og bedre.

Helgelandssykehuset burde satt seg inn i rapporten fra Kreftregisteret i det den ble mottatt i september og det skulle vært iverksatt nødvendig gjennomgang av pasientjournaler tidligere og med en bedre intern prosess. Hulda Gunnlaugsdóttir i redegjørelsen til styret i Helse Nord

I januar ble tykktarmsoperasjonene ved i Sandnessjøen stanset. Årsaken var dødelighetstall fra Kreftregisteret som begynte å sirkulere på Facebook. Da hadde tallene vært kjent for ledelsen i flere måneder. Foto: Ole -Christian Olsen / NRK