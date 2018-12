Direkte fra klokken 13:00: Foreslår å legge ned sykehus på Helgeland

Skal man velge enten Mo i Rana eller Hemnes nord for Korgfjellet? Eller Drevja i Vefsn, Leirfjord eller Sandnessjøen sør for Korgfjellet?

I dag blir det kjent hva ekspertgruppen foreslår. Videre skal forslaget ut på høring, og i mars legger de frem sin endelige anbefaling. De har lyttet til innspill, holdt dialogkonferanser og har greid å bestemme seg.

– Vi vil være helt tydelige på struktur og lokalisering. Vi har følt at vi har et godt grunnlag for anbefalingene vi nå kommer med.

Torgersen sier at minst én by mister sitt akuttsykehus, fordi det er uaktuelt å videreføre dagens modell med tre sykehus. Det vil potensielt få konsekvenser for hundrevis av ansatte.

Per August 2018 var det 309 ansatte ved enhet Mosjøen, 478 ansatte ved enhet Sandnessjøen og 605 ansatte ved enhet Mo i Rana.

En omstridt debatt gjennom 20 år

Tidligere har det vært mye uenighet om hvor og hva som har vært det beste alternativet. I november 1996 meldte Helgeland Arbeiderblad at kampen om Helgelandssykehuset startet for alvor. På sett og vis er situasjonen den samme i dag, over 20 år senere.

Når man kom til en endelig uttalelse delte gruppa seg, men det ble likevel overvekt av stemmer til Sandnessjøen.

Det var voldsomme reaksjoner etter vedtaket i fylkestinget i 1997 da man valgte Sandnessjøen som hovedsykehus. Dette ble så lagt på is i påvente av ei akuttmelding fra Stortinget. Da strukturendringen kom i 2002, ble Rana hovedsykehus.

I dag er igjen debatten om lokalisering et hett tema i regionen. Uenighetene har resultert i flere rapporter med en samlet prislapp på over én million kroner, med tre ulike konklusjoner.

To reelle løsninger

Det er i realiteten to måter å gjøre det på, mener ressursgruppen. Enten blir det ett stort akuttsykehus på Helgeland, eller ett stort akuttsykehus og et mindre akuttsykehus som tar pasienter på indremedisin, men ikke kirurgi.

I begge alternativene blir det i tillegg flere distriktsmedisinske sentre (DMS). Den tidligere modellen hvor man opprettholder dagens tre sykehus, er lagt bort.

– Det betyr at i alle fall ett av de stedene som i dag har sykehus, ikke skal ha det i fremtiden

Få saker setter flere følelser i sving, enn debatten for hvor et nytt storsykehus skal ligge, i én av byene, eller midt imellom.