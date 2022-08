Pressekonferanse før morgendagens returoppgjør sendes fra 10:30 og kan sees øverst i saken.

Onsdag kveld kan Glimt fullbyrde en smått historisk prestasjon ved å kvalifisere seg til Mesterligaen.

Men ikke alle i Norge unner Glimt suksess i Europa.

Dette tok Glimt-trener, Kjetil Knutsen, et oppgjør med på pressekonferansen i Zagreb tirsdag.

– Hvis det er delte meninger om det, tror jeg ikke de skjønner betydningen at norske lag deltar i Europa, sier han på spørsmål fra NRK.

– De som opplever det som en negativ ting, må tenke seg om en gang til og sette seg inn i hva det betyr at norske lag deltar i Europa, sa Knutsen - delvis med et smil men også med et preg av alvor.

For det er ikke bare spill i Europa utover høsten som venter for Bodø-laget. De vil trolig hove inn flere hundre millioner kroner i premiepenger ved å kvalifisere seg.

Bodø/Glimt reiste til Kroatia i går. Med seg i bagasjen har de et godt utgangspunkt etter 1–0 hjemme på Aspmyra.

Nå venter rundt 25.000 fans på Stadion Maksimir i den kroatiske hovedstaden.

Ordet «heksegryte» brukes ofte om stadioner med et vanvittig trykk fra tribunen.

Knutsen er likevel klar på at man som trener og spiller ofte stenger ute det som skjer utenfor banen underveis i kampen.

– Vi må spille på erfaringen vi har, og det at vi får mulighet til å spille denne typen kamper. Det er ingen grunn til å bli skremt av stemningen, sier han til NRK.

– Vi har erfaring fra å spille internasjonale kamper og har spilt på stadioner som tar mer enn dette. Det er sånn det er å leve og la spillerne erfare.

Selvikker Pellegrino

Men mannen som senket Zagreb på hjemmebane, Amahl Pellegrino, var lite fornøyd da fløyta blåste etter 90 minutter i Bodø.

– Det er en fantastisk kveld, men jeg føler at vi mangler kronen på verket. Å stå med 1–0 føles nesten som et tap, sa Pellegrino.

Stadion tar egentlig rundt 35.000 tilskuere, men grunnet et jordskjelv i 2020 er den ene tribunen stengt Foto: Marius Guttormsen / NRK

Eliteseriens soleklare toppscorer lar seg imidlertid ikke skremme av en eventuell fordel til hjemmelaget.

– Det samme sa folk før Celtic og Roma. Vi har prestert på bortebane i Europa tidligere. De skal ikke undervurdere oss, sier han til NRKs reporter i Zagreb.

Glad for støtte fra egne

At Amahl Pellegrino tar med seg selvtillit til Zagreb er kanskje ikke så rart.

I Eliteserien står 32-åringen med 19 nettkjenninger så langt. I Europa har det blitt fire scoringer i år.

Selv om Glimt ble rundspilt da de møtte Roma i kvartfinalen under fjorårets serieliga, har de også levert sterke resultater på bortebane i Europa.

Glimt og Amahl Pellegrino har levert sterke resultater i Europa tidligere, blant annet mot Roma. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

2–2 borte mot Roma og 3–1 borte mot Celtic er kanskje de beste eksemplene på nettopp det.

Amahl Pellegrino trekker i tillegg frem at de få supporterne som tar turen til Kroatia vil være til god hjelp i den avgjørende kampen.

– Alle de som reiser på bortekampene våre i Europa har vært helt klasse. At 70–80 personer kommer hit er bra for oss. Vi kommer til å høre dem, sier Pellegrino til NRK.

– Kuleste en fotballspiller kan oppleve

Skulle Glimt klare uavgjort mot Dinamo Zagreb venter den største fotballturneringen i Europa.

Ikke bare vil det bety mye penger på bok, det vil også bety store opplevelser.

– Det tror jeg alle har fått med seg. Dette er playoff til noe av det kuleste man kan oppleve som fotballspiller, sier Pellegrino.

– Alle gleder seg og er spente på denne kampen.

Kjetil Knutsen måtte sitte på tribunen da Glimt ble rundspilt av Roma. Det må han ikke mot Dinamo Zagreb. Foto: Skjermdump / V4

Men også Eliteseriens toppscorer er klar over at det må leveres en god prestasjon om fasiten skal bli gruppespill i Mesterligaen.

– Selvfølgelig blir det noe helt annet å spille på bortebane enn på Aspmyra. Vi har fantastiske rammer hjemme i Norge, men det er flere tilskuere og engasjerte supportere.

Han avslutter:

– Det blir gøy.