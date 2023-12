Dette svarer Hans Kristian Henriksen i Bekk om kredibiliteten til slike karbonkalkulatorer:

- Det er komplisert å beregne. Tilfellet er ofte at hvis du spør tre ulike aktører får du tre ulike svar.

Årsaken er at en del av kalkulatorene baserer seg på å undersøke hvilket datasenter nettsiden kjører på og gjør beregninger basert på det.

Noen går nærmere inn på hvor mye data som overføres og hvor tung nettsiden er å prosessere for datamaskinen.

- Hvis nettsiden kjøres i et miljøvennlig datasenter har det mye å si, men det har også mye å si hvordan nettsiden er utformet. Alle de tingene må bli tatt hensyn til for å si noe om det.

Det kan handle om bildekvalitet og bruk av video eller animasjoner for eksempel.

- Det vil ha noe å si for om datasenteret primært driftes av en strømmiks som inneholder mer fossile energikilder. Noen datasernter kjøper klimakvoter for å kompensere for det.

Han forteller at de store datasenterleverandørene har stordriftsfordeler som gjør deres tjenester mer karboneffektive enn å drive egne datasenter.

Men fordi de har så store deler av markedet står de likevel får en stor del av utslippene.